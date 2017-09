Heißer Tee – stundenlang

Anzeige

Passend zur kalten Jahreszeit präsentiert das US-Start-up Glowstone seine gleichnamige Tasse. Das Besondere daran? Sie ist selbstheizend. Das bedeutet, ihr Inhalt bleibt für bis zu eine Stunde warm. Über eingebaute Sensoren und einen Heizer wird das Getränk nämlich konstant bei 65°C gehalten, was nachweislich die beste Trinktemperatur darstellt. Ein roter Lichtstreifen informiert dann darüber, wann man zur Tasse greifen kann. Sobald die letzten Tropfen getrunken sind, schaltet sich die smarte Tasse wieder von selbst aus. Geladen wird die in verschiedenen Designs erhältliche Tasse kabellos, gewaschen per Hand oder Geschirrspüler.

Bestellungen nimmt Glowstone derzeit über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo entgegen. Dort gibt es die Tasse ab 79 US-Dollar. Geplanter Lieferstart ist September 2017.

11. September 2017