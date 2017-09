Radeln bei der Arbeit

Anzeige

Wer seinen Aktivitätslevel im Büro erhöhen möchte, sollte über die Anschaffung eines Desk Bikes der Firma Flexi-Spot nachdenken. Für stolze 499 Euro bieten die Amerikaner ab Ende Oktober einen ergonomischen, höhenverstellbaren Schreibtisch an, der Arbeitsplatz und Fahrrad in einem darstellt. So soll man Rückenbeschwerden vorbeugen; ein Display trackt die typischen Daten eines Heimtrainers. Wer genug gestrampelt hat, kann den Tisch nach hinten ziehen und stehend weiterarbeiten. Das Ganze ist für Personen bis 136 kg und 187 cm ausgelegt.

Derzeit sammelt Flexi-Spot bei der Crowdfunding-Plattform Kickstarter Geld für den Produktionsstart des Desk Bikes. Unterstützer erhalten das Gerät zum Vorzugspreis von 399 US-Dollar. Weiter Informationen zum Desk Bike gibt es auf der Website von Flexi-Spot.

