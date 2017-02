Anzeige

Mit Gita wagt der Fahrzeughersteller Piaggio den Einstieg in die Service-Robotik. Das runde Gefährt hat einen Durchmesser von fast 70 cm und folgt mit bis zu 35 km/h Geschwindigkeit seinem Besitzer auf Schritt und Tritt. Dafür sorgt unter anderem eine integrierte 360-Grad-Kamera. Gita ist für Transportaufgaben konzipiert. So bietet der Innenraum beispielsweise Platz für Einkäufe. Das maximale Ladegewicht liegt dabei laut Hersteller bei 18 kg. Auch an Durchhaltevermögen mangelt es Gita nicht: Der Akku des elektrisch betriebenen Begleiters soll bis zu 8 Stunden für Bewegung sorgen.

Für die Entwicklung und Produktion von Gita hat Piaggo das Unternehmen Piaggio Fast Forward (PFF) gegründet. Bisher sind weder Preis noch Verkaufsstart für Gita bekannt.

http://gita.piaggiofastforward.com

20. Februar 2017