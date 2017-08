Smarte Alternative zu Kohle und Gas

Anzeige

In diesem Sommer hat das wechselhafte Wetter so mancher Grillparty einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das soll mit Cinder nicht mehr passieren. Mit Hilfe des kleinen, elektrischen Tischgrills kann jedes Barbecue ohne großen Aufwand in die eigenen vier Wände verlegt werden. Bedient wird das Gerät – zeitgemäß – über eine Smartphone-App. Je nach Mahlzeit liefert die App auch Vorschläge für die richtige Temperatur und die Grilldauer. So gelingt das Steak auch am Küchentisch!

Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne wird der Tischgrill Cinder seit August an US-Kunden ausgeliefert. Diese können ihn derzeit für rund 500 US-Dollar auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo bestellen. Für Europa hat der Hersteller Palate Home bisher weder einen Preis noch einen Lieferstart bekanntgegeben.

28. August 2017