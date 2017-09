Smartes Gadget sorgt für ruhigen Schlaf

Anzeige

Mit Smart Nora gehören lästige Schnarchgeräusche der Vergangenheit an. Dafür nimmt ein schlichtes, weißes Mikrofon in Steinoptik nächtliche Geräusche wahr und veranlasst eine lautlose Pumpe unter dem Bett, Luft in eine Kisseneinlage zu leiten. So bewegt sich der Kopf des Schnarchenden leicht, wodurch die Rachenmuskulatur stimuliert wird, eine entspannte Atmung einsetzt und Stille einkehren kann. Eine zugehörige App liefert weiterführende Informationen zur Schlafqualität. Die 45 cm breite Einlage funktioniert in jedem Kissen und ist waschbar, das Mikrofon ist in seiner Empfindlichkeit anpassbar.

Das smarte Gadget kostet derzeit umgerechnet 250 Euro und kann online erworben werden. Bei Unzufriedenheit erstattet der amerikanische Anbieter das Geld innerhalb einer Frist von 30 Tagen komplett zurück.

25. September 2017