VR für mobilen Spielspaß

Anzeige

Bisher gab es zwei Optionen für Gamer, die auf Virtual Reality (VR) setzen: Teure Gaming-Headsets mit aufwendiger Verkabelung und fest integrierten Displays für den PC oder preiswerte mobile VR-Brillen, die ein Smartphone als Display nutzen. Letztere stoßen bei anspruchsvollen Spielen aber oftmals an ihre grafischen Grenzen. Bei der neuen Streaming-Technologie von Zeiss ist das Handy jetzt nicht mehr für die Berechnung der VR-Inhalte zuständig. Stattdessen werden die Daten vom PC direkt auf das Smartphone-Display, das sich im VR-Headset befindet, übertragen. Über eine Anbindung an die Steam-Plattform können VR-Games so erstmals effektiv von unterwegs genutzt werden.

Zeiss VR One wird voraussichtlich Ende 2017 ab 129 Euro verfügbar sein. Im Lieferumfang enthalten sind zwei drahtlose 3DoF-Controller, ein USB-Kabel zur Verbindung mit dem Rechner, ein Kabelclip und die Software. Interessierte können sich auf www.zeiss.com/vrconnect für den VR-Newsletter von ZEISS anmelden, um über den Verkaufsstart und andere Themen rund um VR informiert zu werden.

11. September 2017