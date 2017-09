Warmer Rücken on Demand

Anzeige

Kalte Stunden im Freien gehören der Vergangenheit an. Zumindest versprechen das die Entwickler der heizenden Outdoor-Jacke Polar Seal von Fillony. Zwei dünne und flexible Heizelemente am Rücken des Trägers sollen auf Knopfdruck einzeln oder zusammen für bis zu acht Stunden wohlige Wärme sorgen. Zehn Sekunden muss der Träger dabei nur warten und kann zwischen drei Heizstufen wählen. Die Jacke ist von XS bis XXL in mehreren Farben erhältlich.

Polar Seal kann ab 179 US-Dollar direkt beim Hersteller vorbestellt werden. Geplanter Lieferstart ist Januar 2018.

11. September 2017