Als Plattform der Branche akzeptiert

Anzeige

Mit rund 150 Ausstellern bietet die Deburring Expo vom 10 bis 12. Oktober auf dem Messegelände in Karlsruhe Lösungen rund ums Entgraten und Verrunden.

Technologieübergreifendes Angebot

Deburring Expo in Kürze Deburring Expo – Fachmesse für Entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen

Termin: 10. bis 12. Oktober 2017, täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Messe Karlsruhe, Halle 1

Weitere Infos: www.deburring-expo.de

20. September 2017

Bei ihrer zweiten Auflage kann die die Fachmesse für Entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen mit einem Plus von über 40 % bei den Ausstellern gegenüber der Erstveranstaltung 2015 aufwarten. Auch bei der Internationalität legt die Schau deutlich zu, etwa 22 % der rund 150 Aussteller kommen aus dem Ausland. Ergänzend zu den Präsentationen der Unternehmen aus 16 Ländern können sich die Besucher im dreitägigen Fachforum über innovative Entwicklungen, Praxisbeispiele und Benchmark-Lösungen informieren. „Wir freuen uns, international auf so großes Interesse bei den Unternehmen zu stoßen“, sagt Hartmut Herdin, Geschäftsführer der veranstaltenden fairXperts GmbH & Co. KG. Und besonders freut den erfahrenen Messemacher, den Fachbesuchern aus Fahrzeugbau, Antriebs- und Getriebetechnik, Luft- und Raumfahrt,, Sanitär-, Uhren-, Werkzeugindustrie, Fluidtechnik, Feinmechanik, Mikrotechnik und vielen weiteren Branchen das wohl umfassendste Lösungsangebot in diesen Bereichen zu bieten, über das sie sich gezielt am einem Tag informieren können.Dass die Deburring Expo von den Ausstellern bereits als ihre Branchenplattform gesehen wird, zeigen zahlreiche Neu- und Weiterentwicklungen, die in allen Ausstellungsbereichen vorgestellt werden. Dazu zählen unter anderem Roboter-Entgratsysteme etwa fürs Bearbeiten von Druckgussteilen. Speziell entwickelte Fräswerkzeuge realisieren dabei gleichmäßige und schmale Entgratkanten an Aluminium-Gussteilen. Vorgestellt werden auch eine energieeffiziente und automatisierte Strahlanlage fürs Bearbeiten kleiner Werkstücke, eine innovative ECM-Anlage, die speziell für die Oberflächenveredelung 3D-gedruckter Metallteile und fürs Entfernen von Mikrograten entwickelt wurde oder eine automatisierte, hochpräzise Einzelteilbearbeitung definierter Werkstückbereiche. Ergänzt wird dieses Angebot durch den Themenpark „Bauteilreinigung nach dem Entgraten“. Er ermöglicht einen Überblick, wie Entgratrückstände optimal abgereinigt werden können. Mit dem integrierten, dreitägigen Fachforum, das sich bereits bei der Erstveranstaltung als Besuchermagnet erwiesen hat, bietet die Messe darüber hinaus eine Plattform für den Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch. „Wir haben festgestellt, dass der Bedarf an Informationen und Knowhow zu Entgrattechnologien und der Herstellung von Präzisionsoberflächen international sehr groß ist. Die Teilnahme ist für Besucher kostenfrei“, berichtet Hartmut Herdin. Das Programm deckt ein breites Themenspektrum ab. Weitere Informationen unter: www.deburring-expo.de . (mw)