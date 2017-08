Deutsche Elektroindustrie auf Erfolgskurs

Anzeige

Die deutschen Hersteller von Elektrotechnik und Elektronik haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Anstieg bei Auftragseingang, Produktion und Umsatz verzeichnet.

Im Juni hat die deutsche Elektroindustrie nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI 6,4 % mehr Bestellungen erhalten als im gleichen Vorjahresmonat. Die Aufträge von inländischen Kunden stiegen demnach um 2,6 % und die von ausländischen um 9,6 %. Aus dem Euroraum gingen 8,5 % mehr Bestellungen ein als im Juni 2016. Die Aufträge aus Drittländern erhöhten sich um 10,4 %.

Für das gesamte erste Halbjahr 2017 sei damit ein Bestellplus von 8,7 % gegenüber Vorjahr zu verzeichnen, so der ZVEI weiter. Die Auftragseingänge aus dem Inland (+7,8 %) und aus dem Ausland (+9,4 %) wuchsen dabei nahezu gleichmäßig. Die Bestellungen aus der Eurozone legten mit 13,6 % allerdings doppelt so stark zu wie die aus Drittländern (+7 %).

Produktion geht im Juni leicht zurück

Die um Preiseffekte bereinigte Produktion hat ihren Vorjahreswert im Juni um 2,7 % verfehlt. „Wie schon so oft im bisherigen Jahresverlauf gab es aber auch hier wiederum einen Arbeitstage-Effekt“, sagt ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann. „Der Juni hatte zwei Arbeitstage weniger als 2016. Kumuliert von Januar bis Juni dieses Jahres haben die deutschen Elektrounternehmen ihren Output um 3,8 Prozent gegenüber 2016 gesteigert.“

Die Kapazitätsauslastung in der Branche hat sich laut ZVEI zu Beginn des dritten Quartals 2017 um mehr als zwei Prozentpunkte auf nunmehr 88,6 % der betriebsüblichen Vollauslastung erhöht. Die durchschnittliche Reichweite der Auftragsbestände stieg von 2,9 auf 3,0 Produktionsmonate. Indes haben die Elektrounternehmen ihre Produktionspläne im Juli leicht gesenkt.

Inlandsumsätze wachsen stärker als Auslandsumsätze

Die Erlöse der deutschen Elektrounternehmen beliefen sich nach Verbandsangaben im Juni auf 16,8 Mrd. Euro und lagen damit 5,5 % über ihrem entsprechenden Vorjahreswert. Der Inlandsumsatz wuchs um 7,7 % auf 8,2 Mrd. Euro, der Auslandsumsatz um 3,7 % auf 8,6 Mrd. Euro. Hier stagnierten die Erlöse mit Kunden aus dem Euroraum bei 3 Mrd. Euro, während das Geschäft mit Drittländern einen Anstieg um 5,9 % auf 5,6 Mrd. Euro verzeichnete.

„Mit 92,5 Milliarden Euro Branchenumsatz im ersten Halbjahr kommt die Elektroindustrie auf ein Plus von 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, so Gontermann. Die Inlandserlöse stiegen um 4,7 % auf 44 Mrd. Euro und die Auslandserlöse um 8,6 % auf 48,5 Mrd. Euro. Auch hier stiegen die Umsätze mit Partnern aus Drittländern mehr als die mit Kunden aus der Eurozone.

Branche gibt sich optimistisch

Das Geschäftsklima in der deutschen Elektroindustrie sei im Juli nach einer kurzen Verschnaufpause wieder gestiegen, so der ZVEI. Sowohl die Bewertung der aktuellen Geschäftslage als auch die Erwartungen für die nächsten sechs Monate fielen besser aus als im Juni. Auch die Exporterwartungen haben sich erhöht. So stieg der Saldo aus positiven und negativen Antworten gegenüber dem Vormonat von 18 auf jetzt 24 Prozentpunkte. (bö)

14. August 2017