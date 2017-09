Digitalisierung treibt Robotik an

Anzeige

Robotik Vom 9. bis 12. Oktober präsentieren rund 1000 Aussteller ihre Produkte und Lösungen in derund Automation. Parallel dazu zeigt die Bondexpo Innovationen rund ums Kleben, Fügen und Verbinden.

Seit dem Krisenjahr 2009 haben sich die Umsätze in der Roboter- und Automationsindustrie von 6,2 auf 12,8 Mrd. Euro im Jahr 2016 mehr als verdoppelt – Tendenz weiter steigend. Der VDMA Robotik und Automation rechnet für 2017 mit einem weiteren Umsatzwachstum in Höhe von 7 % auf 13,7 Mrd. Euro. Speziell in den Segmenten Robotik, Integrated Solutions und Industrielle Bildverarbeitung beobachtet der Verband einen Boom. Grund für diesen Höhenflug ist vor allem die Digitalisierung in der Produktion, Montage und im Service. Knapp 60 % der Produkte werden exportiert – 30 % nach Europa, 10 % nach China und 9 % nach Nordamerika.

Zu den Schwerpunkten der Motek zählen Montageanlagen und Grundsysteme, Handhabungstechnik, Prozesstechnik zum Fügen, Bearbeiten, Prüfen und Kennzeichnen, Komponenten für den Sondermaschinenbau sowie Software und Dienstleistungen. Ums Fügen geht es auch auf der Bondexpo.

Fachvorträge zu Anwendungen

Neben Roboter-Systemen und robotergestützten Anwendungen erwartet die Fachbesucher ein Rahmenprogramm mit spannenden Themen und hochkarätigen Referenten. Im Ausstellerforum erfahren die Messebesucher zum Beispiel, wie man dank geregelter Servomotoren auch ohne Messsystem eine hohe Präzision erreicht oder wie man mit einem digitalen Zwilling in der Cloud die Inbetriebnahme und den Betrieb von Montageanlagen erleichtert. Ebenfalls im Ausstellerforum geht es um autonome und intelligente Navigation in der mobilen Intralogistik, die Programmierung von Robotern und ihre Kommunikation über IO-Link, neue Lösungen für Bin-Picking, die Mensch-Roboter-Kollaboration sowie die Integration von 3D-Bildverarbeitungssystemen.

Award für innovative Handling-Lösungen

In der „Arena of Integration 2017“ demonstrieren 18 Unternehmen, wie sich unterschiedliche Kernkompetenzen integrieren lassen – von der Prozess- und Anlagensteuerung über das Daten-Management bis hin zu Edge-Cloud-Lösungen. Das Fachforum „Sicherheit und Automation“ liefert Informationen zur Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung, zu den typischen Fehlerquellen im CE-Prozess und wie man sie vermeidet sowie zu sicherer Anwendungssoftware. Als Sahnehäubchen wird am 10. Oktober der Handling Award in den Kategorien Handhabung und Montage, Automatisierung und Robotik, Qualität und Sicherheit sowie Lagerung, Kommissionierung, Umschlag und Transport vergeben. Weitere Infos unter www.motek-messe.de.

25. September 2017