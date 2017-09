Elektrisierende Neuheiten

Anzeige

Auf dem 30. Electric Vehicle Symposium (EVS30) vom 9. bis 11. Oktober in Stuttgart präsentieren 325 Aussteller neue Konzepte für Brennstoffzellen, Batteriespeicher und andere Bereiche.

Kirsten Seegmüller

Freie Journalistin in Leinfelden-Echterdingen

1 Mio. Elektrofahrzeuge bis 2020 – von diesem Ziel hat sich die Bundesregierung längst verabschiedet. Nicht mal ein Zehntel davon ist zurzeit auf deutschen Straßen zu finden. Vor dem Hintergrund des Dieselskandals und drohender Fahrverbote in Innenstädten müssen Politik und Industrie jedoch einen Zahn zulegen. Das 30-jährige Jubiläum des Electric Vehicle Symposiums (EVS) zeigt, wie lange man sich bereits mit dem Thema E-Mobilität beschäftigt und wie langsam die Mühlen mahlen, wenn sich eine Schlüsselindustrie komplett neu erfinden muss. „Die Automobilwirtschaft erlebt eine historische Zeitenwende. Klimawandel, neue Antriebs- und Mobilitätskonzepte sowie gesellschaftliche Veränderungen führen weltweit zu neuen, veränderten Rahmenbedingungen, an denen sich die Automobilwirtschaft und alle damit verbundenen Wirtschaftszweige orientieren müssen“, erklärt Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und Schirmherr der EVS30.

Doch warum kommt diese Zeitenwende so langsam voran? Zum einen gehören die Reichweite und die flächendeckende Ausstattung mit Ladestationen zu den Bremsklötzen bei der Umsetzung neuer Antriebstechnologien. Zum anderen ist vielen Käufern ein emissionsfreies Auto trotz einer Kaufprämie von 4000 Euro (für Fahrzeuge mit Elektromotor oder Brennstoffzelle) beziehungsweise 3000 Euro (Hybridmotor) zu teuer. Last not least seien beim Abschied vom Verbrennungsmotor Hunderttausende von Arbeitsplätzen bedroht, geben Industrievertreter unisono zu bedenken.

Doch der Konkurrenzdruck steigt – etwa durch Tesla, sollte dem Unternehmen der Sprung in die Serienfertigung günstiger Modelle gelingen. Deshalb müssen die deutschen Autobauer nachziehen: „Auf dem Weg zum emissionsfreien Fahren setzen wir auf die Elektrifizierung des Antriebsstrangs und haben unser gesamtes Fahrzeugportfolio im Blick“, verspricht Daimler-Vorstandsmitglied Ola Källenius, Konzernforschung & Mercedes-Benz Cars. Jochen Hermann, Vice President Entwicklung Case & Entwicklung E-Drive bei Daimler, wird noch konkreter: „Neben Plug-in-Hybriden und Fahrzeugen mit 48-V-Systemen wird unser Portfolio bis 2025 bereits mehr als zehn vollelektrische Fahrzeuge im Pkw-Segment enthalten – vom Smart Electric Drive über SUVs bis hin zur EQ-Luxuslimousine.“

KBA verzeichnet zwei- bis dreistellige Zuwachsraten

Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zeigten Pkw mit alternativen Antriebsarten im August 2017 zwei- bis dreistellige Zuwachsraten: Elektrisch betriebene Pkw (2177) wiesen ein Plus von 143,2 % auf. Fahrzeuge mit Hybridantrieb (6927) legten um 76,4 % zu, darunter Plug-in-Hybride (2617) gar um 213 %. Die Produktion und Zulassung tausender Hybrid- und E-Fahrzeuge ist aber nur ein kleiner Teil der Lösung. „Für eine nachhaltige Mobilitätswende sind vier Komponenten entscheidend: Elektrifizierung, Automatisierung, Vernetzung und Sharing“, betont Henning Kagermann, Vorsitzender der Nationalen Plattform Elektromobilität. Bei der Vernetzung stellt sich allerdings die Frage, wie die Datenflut zu bewältigen ist. Wichtig ist natürlich auch, wo der Strom für die Fahrzeuge herkommt. Kagermann: „Mit steigendem Anteil von erneuerbaren Energien wird der Klimavorteil von Elektrofahrzeugen Schritt für Schritt größer.“

Ausgerechnet im Vergleich zu den USA und China – also Ländern, die sich bisher nicht als Vorreiter in Sachen Klimaschutz hervorgetan haben – hängt das umweltbewusste Deutschland hinterher. Ende 2016 zählte die Internationale Energieagentur (IEA) weltweit rund

2 Mio. Elektrofahrzeuge, 40 % davon in China (plus 200 Mio. E-Bikes und Pedelecs). In Europa hat Norwegen die Nase vorn: Fast jedes dritte Fahrzeug ist elektrisch betrieben. Die IEA schätzt, dass sich in den kommenden zehn Jahren die E-Mobilität zu einem Massenmarkt entwickeln wird.

EVS30 zeigt neue Technologien und Anwendungen

Welche neuen oder verbesserten Technologien es gibt und welche Anwendungen vor allem für die Autoindustrie interessant sind, zeigt das EVS30 in Stuttgart: 325 Aussteller präsentieren ihre Brennstoffzellen, Batteriespeicher und andere Entwicklungen. Am 10. und 11. Oktober wird die Messe von einer hochkarätig besetzten Konferenz begleitet. Damit gilt die EVS30 als Branchentreffpunkt für Hersteller, Anwender und Entscheider. Neben Elektromobilität gehören Systemlieferanten, Komponenten und Zubehör, Ladeinfrastruktur und Produktionstechnologien zum Ausstellungsspektrum. Zudem können sich die Besucher über Sonderfahrzeuge aus der Baubranche und Landwirtschaft, Regulierungen und Standardisierungen, Energiemanagementsysteme sowie Softwarelösungen für vernetztes und autonomes Fahren informieren. Mit 20 000 m2 Fläche, einem Freiluft-Parcours und Top-Referenten aus 40 Ländern sollen keine Wünsche oder Fragen offenbleiben.

Keynotes vom Feinsten

Wer sich für das Erfolgsrezept China interessiert, der ist bei der Keynote von Professor Qing Zhou von der Tsinghua University in Peking genau richtig. Dort geht es um „The future of electrification – Transition to mass market”. Der Markt von E-Fahrzeugen steht auch in der Keynote von Colin McKerracher, Head of Advanced Transport beim Finanzanalysten Bloomberg New Energy Finance, im Fokus. Darin geht es um die Frage: „The global electric vehicle market: where to next?“

Deutlich tiefer ins Detail gehen die Referenten in den parallelen Sessions – zu den Themen gehören beispielsweise die Dimensionierung des Stromnetzes für autonome Fahrzeuge, der Einfluss von Elektroantrieben auf die Fahrdynamik, die intelligente Lebenszyklus-Optimierung von Li-Ion-Batterien, die internationale Kompatibilität von Ladesystemen, routenbasiertes Energiemanagement für Plug-in-Hybride und vieles mehr.

Am Montag und Dienstag – jeweils von 13.15 bis 14.45 Uhr – finden die Dialogue Sessions statt: Dort können Fachbesucher mit den Referenten detailliert über Spezialthemen wie etwa Antriebsstränge, Ladestationen, Umweltanalysen, Nachfrage, Mobilitätskonzepte und Transportsysteme diskutieren.

Am Dienstag von 9 bis 10.30 Uhr geht es in einer Plenarsitzung um nichts Geringeres als um die Zukunft der Elektrifizierung. Hier erläutert zum Beispiel Bosch, was die Entwicklung der E-Mobilität für Automobilzulieferer bedeutet. Wer die graue Theorie durch ein wenig Praxis auflockern will, kann in einer 20-minütigen Probefahrt selbst ausprobieren, wie sich ein E-Fahrzeug im Vergleich zu einem Benziner oder Diesel fährt.

Battery+Storage und F-Cell inklusive

Mit demselben Ticket können Besucher an der Battery+Storage und der F-Cell teilnehmen. Battery+Storage beleuchtet stationäre und mobile Batteriespeicherlösungen in ihrer konkreten Anwendung und deckt die gesamte Bandbreite an Automatisierung und Serienproduktion, Qualitätsverbesserung, Sicherheit und Kostenoptimierung ab. Auch die Digitalisierung und Vernetzung von Speicherlösungen stehen im Fokus der Aussteller. Kernbereiche sind unter anderem die Herstellung von Brennstoffzellen, die Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff und das Recycling von Traktionsbatterien. Besonderes Augenmerk wird auf das Potential von Wasserstoff als Brücke zwischen dem Verkehrs- und Energiesektor, stationäre Batteriespeicher sowie auf Batterie-Management-Systeme gelegt.

Die F-Cell begleitet die Brennstoffzelle von der Forschung bis in den Markt und zeigt die neuesten Wasserstofftechnologien. Auf der Messe sind Neuheiten aus den Bereichen Forschung, Materialien, Komponenten und Fertigungstechnologien zu sehen. Im Fokus stehen beispielsweise die Möglichkeiten zur Qualitätsverbesserung, Systemintegration, Digitalisierung und Vernetzung, Finanzierung und Kostenoptimierung sowie Fragen rund um die Serienfertigung.

F-Cell Award prämiert herausragende Entwicklungen

Besonders anwendungsnahe Entwicklungen im Bereich der Brennstoffzelle werden im Rahmen des 17. F-Cell Awards gewürdigt. Prämiert werden einzelne Bauelemente, ganze Brennstoffzellensysteme, deren Peripherie sowie die technische Integration in mobile, portable oder stationäre Anwendungen. In diesem Jahr wird der F-Cell Award in den Kategorien Products & Market sowie Research & Development verliehen. Ausgelobt sind Preisgelder in Höhe von bis zu 25 000 Euro. Der Award wird am Dienstag, den 10. Oktober 2017, im Rahmen der Abendveranstaltung verliehen.

Damit die Besucher keine wichtigen Termine oder Themen verpassen, bietet die EVS30 ein Matchmaking-Tool an: Bereits im Vorfeld können sich die Teilnehmer registrieren, Kontaktdaten tauschen und Termine vereinbaren. Während der Veranstaltung können Termine in Eigenregie koordiniert oder in der Matchmaking-Area in der Messehalle wahrgenommen werden. Weitere Infos unter www.evs30.org. Auf Seite 44 dieser Ausgabe lesen Sie, wie Experten E-Mobilität bewerten.

21. September 2017