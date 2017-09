Impulse für den praktischen Einsatz

Anzeige

Aussteller und Sonderveranstaltungen der EMO 2017 wollen zeigen, wie sich aus Industrie-4.0-Konzepten in der Praxis der maximale Nutzen generieren lässt.

Nach vierjähriger Pause findet die Weltleitmesse für die Metallbearbeitung vom 18. bis 23. September wieder in Hannover statt. Unter dem Motto „Connecting systems for intelligent production“ zeigen Hersteller von Fertigungstechnik aus aller Welt ihr Angebot. Diese sollen Kunden helfen, den größtmöglichen Nutzen aus der Digitalisierung und Vernetzung der Produktion zu ziehen. „Gleichzeitig geht es natürlich auch darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Werkzeugmaschinenanbieter zu verbessern“, sagt Carl Martin Welcker, Generalkommissar der EMO Hannover 2017. Mitte August hatten annähernd 2200 Unternehmen aus 45 Ländern ihre Teilnahme zugesagt. Sie belegen 177 000 m2 Nettofläche. Allein aus Europa kommen über 1400 Aussteller. Der Anteil asiatischer Aussteller hat sich von 21 auf 25 % erhöht. Damit liege der aktuelle Anmeldestand deutlich über dem Vergleichsergebnis der Vorveranstaltung, betont Welcker. Vieles spreche dafür, dass die EMO 2017 auf eine Rekordbeteiligung zu steuere. 2013 lockten mehr als 2100 Aussteller rund 143 000 Besucher aus über 110 Ländern nach Hannover. Der Auslandsanteil bei den Besuchern lag bei 42 %.

Auch in diesem Jahr bietet die EMO den Besuchern ein breites Spektrum unterschiedlicher Maschinen. Zentrale Messethemen, und erstmals in dieser Breite auf einer EMO vertreten, sind die Digitalisierung und die Vernetzung von Anlagen und Prozessen. Die Messemacher gehen davon aus, dass die EMO Hannover 2017 wichtige Impulse geben wird, um Industrie-4.0-Konzepte oder das Internet der Dinge (IoT) in der Fertigungstechnik zu realisieren. „In der Werkzeugmaschine haben wir die Digitalisierung schon lange umgesetzt“, sagt Welcker. „Digitale Abbildungen beispielsweise für Simulationen sind ebenfalls schon länger möglich.“ Unter dem Stichwort Industrie 4.0 gehe es nun um die Vernetzung der kompletten Wertschöpfungskette.

Quantensprung in der Produktivität

Eine durchgängig vernetzte Fertigungslinie erlaube eine flexible Produktion mit optimierten Abläufen. Der Anwender profitiere unter anderem, weil er selbst kurzfristige Aufträge in kleinen Losgrößen übernehmen kann. Der größte Mehrwert entsteht, wenn die Produktionslinie mit Echtzeitkommunikation und -regelung mit allen anderen Unternehmensbereichen, vom Auftragseingang bis zur Auslieferung verbunden ist. Um die größtmögliche Produktivität, Flexibilität und Effizienz zu erreichen, sollten zudem Zulieferer, Logistikpartner und Kunden ins Netzwerk mit eingebunden werden. „Gelingt all dies, bedeutet das einen Quantensprung in der Produktivität und katapultiert denjenigen, der es kann, an die Spitze des internationalen Wettbewerbs“, resümiert der EMO-Generalkommissar.

Obwohl viele Teillösungen mittlerweile ausgereift und als Produkt auf dem Markt verfügbar sind, bleiben etliche Herausforderungen bestehen. Stichworte sind hier weiterhin die Sicherheit der Daten sowie deren sichere Übertragung oder auch rechtliche Aspekte in Bezug auf Datenbesitz und Datenschutz. Auch hierfür präsentiert die EMO 2017 zukunftsweisende Strategien. „Der Erfindergeist im Produktionsumfeld ist enorm“, sagt Welcker. Die EMO 2017 werde viele konkrete Impulse für den praktischen Einsatz der neuen Lösungen für jeden Bedarf geben und dabei verschiedene Voraussetzungen berücksichtigen.

Doch bei aller Euphorie für die neuen Konzepte, bleiben die klassischen Anforderungen an Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme von herausragender Bedeutung. Nur wenn beides Hand in Hand geht, kann der Kunde seine Teile produktiv, in hoher Qualität und kosteneffizient herstellen. Clevere Maschinenkonzepte, zuverlässige Komponenten, sichere Steuerungen sowie eine intelligente Prozessgestaltung bilden die Basis für den Erfolg der Fertigungsbetriebe.

Als Innovationsforum und Trendsetter präsentiert die EMO Hannover 2017 ein breites Rahmenprogramm zu wirtschaftlichen und technischen Themen. Stichworte sind hier Industrie 4.0, die Produktion von morgen, additive Fertigungsverfahren, Zerspanung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Sicherheit von Werkzeugmaschinen, die Entwicklung der Märkte USA, Mexiko und Indien sowie Start-ups für die intelligente Produktion und die Nachwuchswerbung.

„Die EMO Hannover 2017 kommt gerade zur richtigen Zeit, um Einkäufern aus aller Welt die wichtigen Informationen zu neuen Lösungen in der Produktion zu präsentieren, die sie für vernünftige Investitionsentscheidungen unbedingt benötigen“, ist sich Welcker sicher. Denn alle wichtigen Hersteller weltweit seien in Hannover vertreten und die wichtigen Abnehmerbranchen der Werkzeugmaschinenindustrie werden fast alle ihre Investitionen im laufenden Jahr hochfahren.

Werkzeugmaschinenmarkt wächst wieder

Der Weltmarkt für Werkzeugmaschinen belief sich 2016 laut VDW-Weltstatistik auf 67,7 Mrd. Euro. In Euro gerechnet entsprach dies einem Rückgang von 3 %. Für das EMO-Jahr 2017 erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut Oxford Economics eine Verbesserung der Lage mit einem Anstieg des weltweiten Sozialprodukts von 2,6 %. Im Vorjahr lag der Zuwachs noch bei 2,3 %. Die Industrieproduktion und der Werkzeugmaschinenverbrauch sollen 2017 um jeweils 3,1 beziehungsweise 3,2 % anziehen. Voraussichtlich wird sich Europa beim Verbrauch mit 4,0 % Zuwachs abermals knapp an die Spitze setzen. Stabile Treiber sind weiterhin die südeuropäischen Länder Italien und Spanien, aber auch Frankreich. Asien kann seinen Werkzeugmaschinenverbrauch voraussichtlich um 3,5 % steigern. Zum einen hat China seine Durststrecke überwunden und soll 3,9 % zulegen. Zum anderen wird erwartet, dass sich die Asean-Märkte wieder erholen. In Amerika hingegen wird sich der Werkzeugmaschinenverbrauch voraussichtlich wieder stabilisieren. Nach einem Rückgang 2016 soll er 2017 voraussichtlich mit 0,5 % wieder leicht wachsen.

Bei der Eröffnungsveranstaltung der EMO am 18. September werden neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil sowie Cecimo-Präsident Luigi Galdabini sprechen. Danach ist ein Rundgang geplant. „Wir werden dem Bundespräsidenten die Leistungs- und Innovationsfähigkeit unserer Branche zeigen sowie unser Lösungsangebot im Umfeld von Digitalisierung und Vernetzung“, sagt Welcker.

Die nächste Weltausstellung für Metallbearbeitung findet vom 16. bis 21. September 2019 in Hannover statt. (mw)

Weitere Informationen zur EMO gibt es in unserem Online-Special

EMO 2017 in Kürze Weltleitmesse der Metallbearbeitung

Termin: 18. bis 23. September 2017

Ort: Messegelände Hannover

Öffnungszeiten: 9:00 bis 18:00 Uhr

Aussteller: annähernd 2200 aus 45 Ländern

Eintritt: Tageskarte 35 Euro (VVK), 52 Euro (Tageskasse), Dauerkarte 65/89 Euro

Organisator: Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Frankfurt/M.

Weitere Infos: www.emo-hannover.de

4. September 2017