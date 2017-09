Neue App-Plattform des Maschinenbaus

Anzeige

Mit der offenen Internet-Plattform Adamos wollen DMG Mori, Dürr, Zeiss, ASM PT und die Software AG die Vernetzung in der Produktion ihrer Kunden weiter vorantreiben. Zum Start am 1. Oktober 2017 stehen fünf Marktplätze mit 30 Apps zur Verfügung. Dieses Angebot soll zügig ausgebaut werden, auch für weitere Partner ist man offen. „Ähnlich wie die Star Alliance haben wir Maschinenbauer unsere Kräfte im Software-Bereich gebündelt“, sagt Ralf Dieter, Vorstandsvorsitzender von Dürr. „Wir bräuchten Jahre, um eine solche Plattform alleine aufbauen und stemmen zu können“, ergänzt Christian Thönes, Vorstandsvorsitzender des Werkzeugmaschinenbauers DMG Mori. Die Technik für die Plattform kommt von der Software AG. „Dabei haben wir eine klare Arbeitsteilung: Die Software AG tritt nicht an unsere Kunden heran“, so Thönes.

Auf der Plattform werden den Kunden Apps für die Fertigung zur Verfügung gestellt – und zwar in den drei Themenbereichen Performance Management (Dashboards, Monitoring), Manufacturing Operations Management (MES-Systeme) und Service Management (Wartung, Predictive Maintanance). Zunächst stehen sie für die Installation in den Firmen zur Verfügung, bald schon sollen aber Cloud-Lösungen folgen – „etwa für die Echtzeitdatenanalyse und Machine Learning“, erklärt Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender der Software AG. Andamos ist ein Joint-Venture der fünf Partnerfirmen, das mit 60 Mio. Euro Startkapital und 200 Mitarbeitern am Standort Darmstadt ausgestattet ist.

Adamos

6. September 2017