Positive Stimmung bei Industrieservice-Anbietern

Laut einer aktuellen Studie von Lünendonk blicken Industrieservice-Unternehmen trotz verhaltener Marktentwicklung positiv in die Zukunft.

Der Industrieservicemarkt in Deutschland hat sich in 2016 unterschiedlich entwickelt. Ein aktuelles Anbieter-Ranking des Marktforschungsunternehmens Lünendonk & Hossenfelder ermittelte unter 36 befragten Industrieservicefirmen ein Wachstum von 2 %. Diese Entwicklung sei überwiegend durch kleinere Dienstleister geprägt. Die 20 führenden unter den Befragten steigerten ihre Leistung um 1,2 % gegenüber 2015. Mit einem Umsatzrückgang von 2,6 % wiesen die Top Ten im Durchschnitt die schwächste Entwicklung unter den Teilnehmern auf. Das Marktvolumen für Industrieservice in Deutschland beträgt laut Schätzungen rund 30 Mrd. Euro jährlich.

Positive Stimmung bei Industrieserviceanbietern

Von der Umsatzentwicklung losgelöst ist die Stimmung bei den Anbietern positiv: Sie erwarten für die kommenden Jahre stabile Wachstumsraten zwischen 3 und 4 %, sehen eine zunehmende Fremdvergaberate und erwarten eine steigende Nachfrage nach gebündelten Dienstleistungen mit Service-Management, so die Ergebnisse.

Dienstleister erwarten Wachstumsimpulse durch Digitalisierung und Beratungsleistungen

Der Markt selbst ist in Bewegung: Mit Anlagenbauern, Instandhaltungsgesellschaften von Industrieparkbetreibern sowie mit Allianzen drängen derzeit drei neue Anbietertypen in den Markt. Das Engagement von Private-Equity-Investoren sowie eine zunehmende Aktivität von Beratungsgesellschaften sorgen für zunehmende Dynamik. Parallel hierzu verändert sich die Nachfrage der Auftraggeber. Wachstumspotenziale sehen die Dienstleister in der Anpassung der Instandhaltung für Industrie 4.0 sowie in Beratungsleistungen, insbesondere zu Instandhaltungskonzepten sowie in den Feldern Logistik und After Sales.

6. September 2017