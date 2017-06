Robotik im Höhenflug

Anzeige

Die neuesten Zahlen des VDMA belegen, dass die deutsche Robotik und Automation seit sieben Jahren boomt. Im kommenden Jahr soll die Branche um weitere 7 % wachsen.

Der Wachstumskurs der deutschen Robotik und Automation hält an. Das Umsatzvolumen stieg zuletzt auf einen neuen Rekord von 12,8 Mrd. Euro (2016). Seit der Wirtschaftskrise hat sich der Branchenumsatz damit in sieben Jahren mehr als verdoppelt. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert der VDMA ein Wachstumsplus von 7 %. „Im weltweiten Wettlauf, die Industrie zu modernisieren, profitieren die Marktteilnehmer aus Deutschland von einer robusten Konjunktur. Unsere Branche schaut mit Optimismus in die Zukunft“, sagt Dr. Norbert Stein, Vorsitzender des Vorstands von VDMA Robotik + Automation. Das Umsatzvolumen der drei Segmente – Robotik, Integrated Assembly Solutions und Industrielle Bildverarbeitung – stieg nach 2009 von 6,2 Mrd. Euro auf 12,8 Mrd. Euro (2016). Für 2017 rechnet der VDMA bei der Robotik und Automation mit einem Rekordumsatzvolumen von 13,7 Mrd. Euro.

Der Exportumsatz stieg um knapp 9 % und das Inlandsgeschäft verblieb auf Rekordniveau. Das Deutschlandgeschäft bleibt mit einem Umsatzanteil von 43 % größter Einzelmarkt. Beim internationalen Absatz sind Europa mit einem Anteil von 30 %, China mit 10 % und Nordamerika mit 9 % die größten Wachstumstreiber. Der Exportanteil der deutschen Robotik und Automation steigt auf 57 %. Die größte Teilbranche der deutschen Robotik und Automation bleiben die Integrated Assembly Solutions, also die intelligenten Montage- und Produktionslösungen. Hier stieg der Umsatz um 2 % auf 7 Mrd. Euro. Das Inlandsgeschäft legte dabei um 3 % und der Export um 1 % zu. Mit einem Umsatzanteil von 69 % steht die Automobilindustrie bei den Systemumsätzen an erster Stelle. Für 2017 prognostiziert der VDMA ein Umsatzwachstum von 6 % auf den neuen Rekord von 7,4 Mrd. Euro.

21. Juni 2017