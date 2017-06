Ihre Stückliste – Das Sprungbrett in die digitale Transformation!

Anzeige

Sie ist das Rückgrat eines jeden Produktes und wird dennoch oft in Ihrer Bedeutung unterschätzt: Die Stückliste. Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ist die Digitalisierung des Stücklistenmanagements eine ideale Einstiegsmöglichkeit in die digitale Transformation. In diesem Webinar wird erläutert, wie diese Umwandlung funktioniert und wie damit Produktkosten signifikant gesenkt werden.

Der Referent

Michele del Mondo

Business Development Bereich Mobility

Parametric Technology GmbH

Nach seinem Maschinenbaustudium 1997 beim Steinbeis-Transferzentrum für Design & Workflow in Karlsruhe wechselte Herr Del Mondo in die IT-Sparte des Münchner Automobilzulieferers Webasto SE, dort war er für die Einführung eines konzernweiten PLM-Systems verantwortlich. 2006 arbeitete er als Sales Director im Bereich Business Development bei der Webasto SE. Seit 2011 ist Michele Del Mondo bei PTC verantwortlich für das Business Development im Bereich Mobility.

20. Juni 2017