Jetzt gibt es einen „Exosuit“, der Sportler beim Laufen unterstützt – wie Harvard-Wissenschaftler stolz schon im Juni berichteten. Der verkabelte Anzug senkt den Stoffwechselverbrauch um bis zu 5,4 %. Häh, stutzte ich da: Sportlern beim Rennen helfen? Ein „zweites Paar Hüft-Streckmuskel“, wie die Forscher erklärten, also eine Art Servohilfsmotor für den ambitionierten Jogger, verpackt in der Hose? Wird das jetzt eine neuartige Form von Doping? Oder gar eine Stütze für Manager, die nicht genügend Zeit zum Trainieren haben, aber trotzdem vorne bleiben wollen? Mir ging das nicht in den Kopf. Aber ich beschloss, darauf zu sparen. Dermaleinst werde ich im Seniorenheim damit glänzen: Ich packe den Exosuit aus, melde mich freiwillig als Küchenhilfe und verdiene mir so einige Sonderstreicheleinheiten beim gehetzten Pflegepersonal.

Doch dann kam das Duell Merkel – Schulz im Fernsehen. Und mir dämmerte etwas. Die beiden beteuerten einhellig, die Rente mit 70 werde nicht kommen. Zweifellos hatten sie als Spitzenpolitiker auch den Kontakt mit der Spitzen-Universität Harvard. Nein, die Rente mit 70 wird nicht kommen – aber die mit 80. Nix wird’s mit dem süßen Seniorenleben. Über die lahmen Glieder ziehen wir den Exosuit, wir drücken den Ein-Knopf und los geht’s forschen Schritts in die Montagehallen. Und aus den Boxen ertönt Geier Sturzflug wie in alten Zeiten: Wenn früh am morgen die Werksirene dröhnt, und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt… (os)

18. September 2017