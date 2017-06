Schlaflose Nächte

Anzeige

Wer kennt das nicht: Man wälzt sich nachts im Bett herum – ob nun wegen sorgenvoller Gedanken an ein Arbeitsprojekt oder schlicht wegen der aktuell tropischen Temperaturen. Gegen die Hitze hilft eigentlich nur eine eiskalte Dusche. Einem Kopf, der nicht abschalten will, will die Website Napflix zum Schlummern anregen. Vom Aufbau her erinnert die (selbst betitelte) Siesta Video Platform an den Namensvetter Netflix. Die kostenlose Plattform ist mit einzelnen eintönigen Videoclips befüllt, die ermüden sollen. Nun gut, im Sinne der journalistischen Recherche und Quellenüberprüfung muss das natürlich getestet werden. Zuerst wird mir eine Aufzeichnung eines Hundewettbewerbs in Helsinki angeboten. Die Anmoderation ist wohl finnisch, naja wird schon nicht so wichtig sein, geht auch ohne Ton. Wie man das aus amerikanischen Clips kennt, werden die Hunde auf Kunststückchen, Aussehen und Gesundheit geprüft. Da sind ja ganz süße Tiere dabei… Oh ein Fellvorhang. Naja weiter. Dann gibt es das Walking Pig: Ein Comic-Clip eines animierten Schweinchens, das endlos läuft. Eintönig, aber irgendwie auch lustig. Danach schlägt die Website ein Video eines rotierenden Grillhähnchenspießes vor – wie soll das denn müde machen, ich habe jetzt Hunger. Die Innenaufnahme eines Geschirrspülers reiht sich an ein Schachfinale und eine Ballettaufführung von Schwanensee. Der Klassiker darf auch nicht fehlen: eine Schafherde. Das kennt man ja, das funktioniert doch ni… Oh, muss wohl eingenickt sein. (nu)

