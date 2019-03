25 Jahre Forschungszentrum Creas

Anzeige

Ascometal feiert das 25-jährige Bestehen seines Forschungs- und Entwicklungszentrums Creas (Centre de Recherche et de développement Ascometal). Die Einrichtung der Schmolz + Bickenbach Business Unit genießt international einen guten Ruf, da sie Kunden aus den Bereichen Automotive, Lager, Maschinenbau sowie Öl und Gas bei der Entwicklung neuer, bedarfsgerechter Stahllösungen unterstützt.

Seit der Gründung hat Ascometal konstant in das Zentrum investiert. Heute besteht das Team des Forschungs- und Entwicklungszentrums aus 30 Ingenieuren und Technikern, die in drei Kompetenzbereichen – Metallurgie, Gebrauchseigenschaften und Zerspanbarkeit sowie Prozessverbesserung und Verfahrenstechnik – tätig sind. Sie arbeiten eng mit dem Vertrieb und der Produktion von Ascometal zusammen.

In naher Zukunft soll aus dem Zentrum eine Art Talentschmiede werden: Ascometal plant, junge Ingenieure in vielseitigen Positionen willkommen zu heißen und sie dort so auch auszubilden, bevor sie in das Qualitätsmanagement, die Entwicklungsabteilungen oder in das technische Assistenzteam der Business Unit eintreten. Ziel ist es, für die jungen Talente längerfristige Positionen innerhalb der Schmolz + Bickenbach Gruppe zu finden.

14. März 2019