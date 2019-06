Anzeige

Um zu erfahren, welche Möglichkeiten der neue 5G-Mobilfunkstandard kleinen und mittleren Unternehmen eröffnet, richten Fraunhofer-Forscher vier Testfelder für 5G-Anwendungen ein. Die Adresse: Transferzentrums 5G für KMU, kurz: 5G4KMU. ❧

Dietmar Kieser

Mit 5G, der fünften Generation des Mobilfunks nach 3G (UMTS) und 4G (LTE), werden erstmals die Bedürfnisse der Industrie und die erhöhten Anforderungen industrieller Anwendungen in einem Mobilfunkstandard berücksichtigt. 5G ermöglicht die bedarfsgerechte drahtlose Vernetzung mit hoher Bandbreite, niedriger Latenz und hoher Verbindungsanzahl. Damit schafft 5G eine wichtige Grundlage für Industrie 4.0-Anwendungen sowie das Internet der Dinge (IoT).

5G-Testumgebungen

Forscher der Stuttgarter Fraunhofer-Institute IPA und IAO, der Hochschule Reutlingen und des Campus Schwarzwald in Freudenstadt wollen 5G gemeinsam mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erproben. Konzerne können sich eigene 5G-Netze einrichten, KMU hingegen nicht.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg fördert daher das Forschungsprojekt „Transferzentrum 5G4KMU“ über drei Jahre mit 5 Mio. Euro, um vier Testumgebungen für 5G in verschiedenen Regionen des Südwestens aufzubauen. Kleinen und mittleren Unternehmen wird so ein einfacher Einstieg in 5G geboten. Überdies haben sie die Möglichkeit, innovative Produkt- und Geschäftsideen mit 5G zu entwickeln.

Der Fokus der Testumgebungen des Transferzentrums 5G4KMU liegt auf den Bereichen Produktion, Logistik, Labor und Klinik. Dabei wird keine Forschung an der 5G-Technologie selbst betrieben, vielmehr wird die bestehende Technologie für konkrete Anwendungsfälle eingesetzt. Unternehmen bekommen damit die Möglichkeit, ihre Produkte, Anwendungen und Geschäftsmodelle mit dem neuen Kommunikationsstandard weiterzuentwickeln. Den Unternehmen wird hierfür zum einen die notwendige 5G-Infrastruktur und zum anderen Expertenwissen zu 5G zur Verfügung gestellt.

Vier Schwerpunkte

Im Transferzentrum 5G4KMU entstehen vier regionale Testumgebungen in Stuttgart, Reutlingen, Mannheim und Freudenstadt, die mit Demonstratoren verschiedene industrielle Anwendungsfälle von 5G veranschaulichen. Abhängig von ihren Kernkompetenzen fokussiert sich jede Testumgebung auf einen bestimmten Themenbereich:

In Stuttgart konzentrieren sich die Wissenschaftler des Fraunhofer IPA auf Potenziale von 5G für Fabriken und Produktionssysteme, während sich das Fraunhofer IAO mit Smart Services und Smart Products beschäftigt.

In Freudenstadt legen die Forscher des Centrums für Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit Schwarzwald den Schwerpunkt auf Fragestellungen rund um die Produktion, wobei der Maschinenbau im Mittelpunkt steht.

In Reutlingen liegt der Fokus auf der Logistik sowie der Informationsbereitstellung im Unternehmen.

In Mannheim untersuchen die Forscher, welche Möglichkeiten 5G für Kliniken und medizinische Labore eröffnet.

Beteiligungsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen

Unternehmen können sich auf sogenannte Quick Checks und Exploring Projects mit einer Testumgebung bewerben. Im Exploring Project wird zunächst eine Transferanalyse mit dem Unternehmen durchgeführt und ein Konzept entworfen. Anschließend wird das Konzept prototypisch in einer Testumgebung umgesetzt. Exploring Projects werden aus den Mitteln des Transferzentrums 5G4KMU finanziert, somit entstehen teilnehmenden Unternehmen keine Fremdkosten. Die Eigenleistung des Unternehmens bezieht sich auf die Ausformulierung der Projektidee für die Bewerbung und deren detaillierte Vermittlung sowie die Mitarbeit bei der gemeinsamen Umsetzung des Exploring Projects in einer Testumgebung.

27. Juni 2019