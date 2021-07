3M startet neue Webplattform für Sicherheitsfachkräfte

Anzeige

Arbeitsschutz ist im Unternehmen ein Dauerbrenner. Um Sicherheitsfachkräfte bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, hat 3M unter der Überschrift „Science of Safety“ eine neue Anlaufstelle im Internet geschaffen. Hier gibt es kostenfrei Fachinformationen, Regularien und Webinare in gebündelter Form.

Für die Wissensvermittlung direkt im Unternehmen sind die Schulungsmaterialien „3M Safety Break“ gedacht. Dabei handelt es sich um ein neues Konzept für kompakte Schulungen im Unternehmen. Mithilfe von speziell entwickelten Unterlagen können Sicherheitsfachkräfte ihre Kollegen in kurzen Einheiten von 15 bis 20 Minuten zum Thema Arbeitsschutz schulen oder vorhandene Kenntnisse auffrischen. Dabei können sie aus zehn verschiedenen Modulen wählen. Diese reichen Schutz der Atemwege über Gehörschutz bis hin zum Fallschutz. Das Schulungskonzept zeichnet sich durch einen hohen Praxisbezug aus und soll für alltägliche Gefahren am Arbeitsplatz sensibilisieren.

Fachwissen direkt verfügbar

Neben den Schulungsunterlagen für eine kurze, lehrreiche Arbeitspause bietet das neue Portal jede Menge weiterer Informationsmaterialien für Sicherheitsfachkräfte. Darunter Leitfäden zu typischen Risiken und regulatorischen Anforderungen, Kurzinformationen zu Gefahrenthemen sowie Tools zur Bewertung des Sicherheitsstandards im eigenen Unternehmen. Mit wenigen Mausklicks können sich Nutzer zu Live-Webinaren anmelden, die sich regelmäßig mit wechselnden Themen rund um den Arbeitsschutz beschäftigen. Vergangene Webinare stehen ebenfalls kostenfrei zum Abruf zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/arbeitsschutz-de/service/science-of-safety-centre/

Das Internet-Angebot ergänzt das Unternehmen 3M mit einem interaktiven Fort- und Weiterbildungskatalog zum Thema Arbeitsschutz. Darin geht es vor allem um die Auswahl einer hochwertigen und individuell angepassten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) als Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten. Ebenso wichtig ist es, den richtigen Umgang mit der PSA zu kennen und regelmäßig zu trainieren.

Mehr Überblick und eine schnellere Orientierung bieten, einfacher das gesuchte Trainingsangebot finden und direkt online reservieren: Diese Funktionen führt der interaktive Katalog in einer PDF-Datei zusammen. Fast 60 Fort- und Weiterbildungsangebote werden in gebündelter Form vorgestellt – verbunden jeweils mit einem klaren Branchenbezug. So können Arbeitsschutzbeauftragte der Unternehmen oder Mitarbeiter, die sich gezielt informieren möchte, noch einfacher das zugeschnittene Angebot sichten.

Fachwissen mit Branchenbezug

Zu den Schwerpunktbranchen zählen Industrie allgemein, Metall, Maschinenbau, Lebensmittel, Versorger, Öl & Gas, Bau, Pharma und Chemie, Gesundheit, Feuerwehr und Rettungsdienste, Kraftwerke und der Bereich Telekommunikation. Welche Regelwerke sind jeweils zu beachten, welches regelmäßige Training ist zum sicheren Arbeiten in der Höhe vorgeschrieben? Mit der Orientierung des interaktiven Katalogs können Unternehmen ihren Schulungsbedarf noch einfacher ermitteln. Von der Übersicht werden die Nutzer intuitiv zu Detailseiten mit vielen weiteren Informationen zu den einzelnen Weiterbildungen geleitet und können per Link aus dem PDF heraus online direkt Reservierungen vornehmen oder Anfragen stellen.

Vom E-Learning bis zum Vor-Ort-Training

Der Katalog stellt alle Trainingsformate vor. Hierzu zählen Webinare, E-Learning-Formate, Experten-Training oder mobile Trainingsangebote bei Unternehmen vor Ort. Im Bereich Präsenzveranstaltungen bieten die modernen Trainingszentren in Hamburg und Zwijndrecht (Belgien) sowie weitere Partnerzentren ein umfassendes Programm rund um das Arbeiten in der Höhe und in engen Räumen. Expertentrainings mit Anrechnung von VDSI-Punkten, zertifizierte Safety Trainings im 3M Safety Center Neuss und individuelle Weiterbildungen runden die Möglichkeit ab. Die Angebote decken dabei alle relevanten gesundheitlichen Gefährdungen ab von Atemschutz, Augen-, Gehör- und Kopfschutz bis hin zur Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Weitere Informationen unter www.3m.de/arbeitsschutz-trainingsprogramm

Und nicht zuletzt setzt 3M in diesem Jahr die Webinar-Reihe für Sicherheitsbeauftragte in Unternehmen fort. Im Webinar „3M Science of Safety“ vermitteln Arbeitsschutz-Experten von 3M fundiertes Fachwissen in kompakter Form. Die Themen reichen von der Auswahl der geeigneten PSA über ihre richtige Pflege bis hin zu spezifischen Themen wie Schweißer-Arbeitsplätze oder dem sicheren Arbeiten in der Höhe. Die Teilnehmer können live dabei sein, ohne ihren Arbeitsplatz verlassen zu müssen. Zusätzlich stehen die Webinare online zum späteren Abruf bereit.

Jede Veranstaltung dauert etwa eine Stunde und ist kostenlos. Zur Teilnahme ist lediglich ein Computer mit Internetanschluss erforderlich. Im Anschluss an den Vortragsteil beantworten die Referenten weitere Fragen der Teilnehmer. Das Angebot wird ständig aktualisiert. Alle Webinare beginnen jeweils um 14 Uhr. Die Themenübersicht finden Sie hier: www.3m.de/arbeitsschutz-webinare

Kontakt:

3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1

41453 Neuss

Tel. +4902131143138

www.3m.de/arbeitsschutz