Drohnen, autonome Lkws, Schwarmroboter: In der Logistikbranche wird derzeit vieles diskutiert und noch mehr befürchtet. Die Konzentration auf disruptive Zukunftstechnologien verstellt dabei oft den Blick auf die wahren Fortschritte. Und die kommen mit kleineren Schritten auf uns zu. Zum Beispiel in Form von alltagstauglichen Apps oder durch Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette. Think big, start small ist die Devise der Stunde.

27. Mai 2019