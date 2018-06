Automatisierungs-Marke von Siemens feiert 60. Geburtstag

Anzeige

Digitalisierung Internet of Things, Robotik, Edge Computing, virtuelle Ökosysteme in der Fertigung – einer der wichtigsten aktuellen Treiber in der Industrieautomatisierung ist die. In diesen vom technologischen Fortschritt geprägten Zeiten, geht es auch innovativ bei Simatic, der Siemens-Marke für Automatisierungslösungen, zu. Und das 2018 bereits im 60. Jahr.

„Markenzeichen 712628“. So unspektakulär lautete am 2. April 1958 noch die Markeneintragung an jenem Frühlingstag. Wohl keiner der Mitarbeiter des Deutschen Patentamtes ahnte, dass die zugehörige Marke noch sechzig Jahre später weitläufig bekannt sein sollte. Die Rede ist hier von Simatic, dem Automationssystem – und zugleich einer der ältesten Marken – von Siemens.

Das Kofferwort aus Siemens und Automatic steht in Zeiten von Industrie 4.0 für virtuelle Inbetriebnahmen und durchgängige Digitalisierungskonzepte. Heute finden sich unter der Marke Simatic eine Vielzahl von Systemen und Produkten wieder, von der E/A-Baugruppe bis hin zum IoT-Gateway.

Die speicherprogrammierbaren Steuerungen, die seit 1979 unter dem Namen Simatic die Automatisierungslandschaft prägen, haben nur noch wenig mit den ersten Simatic S3 Steuerungen zu tun. Bereits die nächste Steuerungsgeneration Simatic S5 war zuverlässig und flexibel genug, um in heutigen Anlagen ihren Dienst zu verrichten.

Cloud-Anbindung und digitaler Zwilling

Die aktuelle Generation der Simatic Controller deckt eine breite iLeistungsklasse ab und kann mittlerweile per Hochsprache programmiert werden, unterstützt die Kommunikation zu Cloudlösungen wie dem offenen IoT-Betriebssystem MindSphere und besitzt im TIA Portal einen eigenen digitalen Zwilling. Das TIA Portal ermöglicht das Engineering für die reale Steuerung und sowie die vollständige Simulation und Inbetriebnahme über den virtuellen Controller Simatic S7-PLCSIM Advanced, also den eigenen digitalen Zwilling.

Von diesem Controller aus gibt es zudem eine direkte Kopplung zur Mechatronik-Konstruktion und -simulation in NX MCD (Mechatronics Concept Designer), sodass sich Szenarien zur virtuellen Inbetriebnahme mit dem virtuellen Modell der Maschine verknüpfen lassen. So können Anwender komplette Fertigungsabläufe vor der eigentlichen Inbetriebnahme simulieren und Mechanik wie auch Programme optimieren. Nach Analyse und Optimierung durch entsprechende Apps wird das Feedback wiederum direkt an den digitalen Zwilling zurückgespielt. In der Folge lassen sich völlig neue Anwendungen in der Fertigungsautomatisierung umsetzen.

Innovation trifft auf Tradition

Simatic hat bis heute viele Entwicklungsstufen durchlaufen und dabei auch den ein oder anderen Trend gesetzt. Dies geht mit den Veränderungen der SPS-Technik in den neunziger Jahren einher: Die Abläufe innerhalb eines Fertigungsprozesses wurden zunehmend enger verzahnt, um Produkte in hoher Stückzahl mit unterschiedlichen Eigenschaften wirtschaftlich und in hoher Qualität an weitgehend automatisierten Fertigungsstraßen produzieren zu können. Diese Integration von Abläufen eröffnete auch bei Wartung und Instandhaltung, bei der Produktionsplanung und bei der Optimierung von Prozessen neue Ratiopotenziale: Kapazitäten konnten besser ausgelastet werden, Stillstandszeiten wurden vermieden.

Neben diesen Veränderungen wurde 1996 mit Totally Integrated Automation (TIA) die horizontale und vertikale Integration der Fertigungsautomatisierung möglich: horizontal vom Wareneingang über die Produktionskette bis zum Warenausgang, vertikal über alle Ebenen der Automatisierungspyramide.

Anfang des neuen Jahrtausends stiegen die Anforderungen an die Flexibilität von automatisierten Prozessen – und für eine effektive Fertigung von individuellen Produkten müssen seither Maschinen, Mitarbeiter und Prozesse koordiniert und synchronisiert werden. Genau das leistet ein Manufacturing Execution Systems (MES). Mit Simatic IT stellte Siemens 2002 ein solches System vor und schloss die Lücke zwischen der Fertigung und den Management-Systemen.

Den Kundennutzen im Fokus

Allen Veränderungen zum Trotz pflegt das Unternehmen heute traditionelle Werte: „Bei allen Neuerungen denken wir immer daran, dass unsere Kunden viele Jahre mit unseren Lösungen arbeiten werden. Deswegen überlegen wir uns schon heute, welche Anforderungen es in fünf oder zehn Jahren geben kann – und wie wir uns mit Simatic darauf vorbereiten können“, so Ralf-Michael Franke, CEO der Geschäftseinheit Factory Automation bei Siemens.

Für Franke ist Simatic dabei „viel mehr als nur ein technisches System“. Die Produkte sollen dem Kunden vielmehr helfen, „produktiver und effizienter zu werden – also das, wofür Automatisierung im Kern gedacht ist“.

Digital, funktional – und vor allem: zukunftsorientiert

Momentan sieht sich Siemens in der Lage, ein komplettes Portfolio für die digitale Fabrik anzubieten. Mit dem TIA-Portal, einem einheitlichen Framework für das Engineering von Simatic-Lösungen, können über einen vollständigen digitalen Zwilling Anlagen abgebildet und optimiert werden. Zukünftig soll die Cloud noch stärker Teil der Automatisierung werden und dadurch neue Ansätze der Optimierung bieten. Die Rede ist hier von immer autonomeren Systemen, die Prozesse intelligent und selbstständig optimieren.

