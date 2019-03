Automobilindustrie führend im Bereich Fasteners und Springs

Anzeige

Vor dem Hintergrund, dass Befestigungselemente und Federn praktisch überall benötigt werden, weil jedes technische System in irgendeiner Weise auf sie angewiesen ist, um funktionieren zu können, hat die wire diese Endprodukte für die kommende Veranstaltung in ihr Messeportfolio aufgenommen.

Eine führende Rolle spielt hier die Automobilindustrie mit ihren Zulieferern, die auch als Innovationstreiber wirkt. So enthält beispielsweise ein moderner Pkw mehr als 1.000 Schraubverbindungen, davon bis zu 300 im Verbrennungsmotor, und rund 1.000 Federn. Dazu kommen die Industrien für Hausgeräte, Elektrogeräte und Möbel, die Baubranche sowie die Maschinen-, Apparate- und Stahlbauindustrien.

Herausforderungen in der Schraubindustrie

Allein das Marktvolumen für Befestigungselemente, die für die Automobilindustrie bestimmt sind, dürfte im Jahr 2017 global rund 20 Milliarden US-Dollar betragen haben. Für das vergangene Jahr gehen Experten von fast 21,5 Milliarden US-Dollar aus. Bis zum Jahr 2025 rechnen sie mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,4 %, sodass der Wert auf über 25 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. Insbesondere mit Blick auf die Elektromobilität sieht sich die Branche vor die Herausforderung gestellt, welche Schrauben und Muttern künftig entfallen und welche alternativ benötigt werden.

Wie so viele andere Branchen, hat auch die Schraubenindustrie mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen, insbesondere in den Bereichen Produktion und Entwicklung, wie der Fachverband in seinem Geschäftsbericht 2017 darlegt. Derzeit sind in Deutschland etwa 50 Hersteller mit insgesamt rund 8.000 Beschäftigten tätig. Die meisten Betriebe sind Mittelständler, die Hälfte der Firmen hat nach Angaben des Deutschen Schraubenverbands weniger als 100 Mitarbeiter.

