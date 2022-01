Beckhoff macht Steuerung zum modularen Schaltschrank

Es gibt Komponenten für die dezentrale Automatisierung, die mit intelligenten Modulen am Ort des Geschehens arbeitet und auf einen Schaltschrank verzichtet. Den Entwickelnden der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, war das nicht genug, weshalb sie im November 2021 das MX-System vorstellten – eine flexible, bauraumoptimierte und intelligente Systemlösung für die Automatisierung, die den konventionellen Schaltschrank komplett ersetzen will.

Schaltschrank kann entfallen

Hinter dem MX-System steht ein einheitlicher Automatisierungsbaukasten, mit dem sich der traditionelle Schaltschrank in vielen Anwendungsfällen vollständig durch Module ersetzen lassen soll. Das System besteht aus einer robusten Aluminium-Basisplatte in Schutzart IP67 mit integrierten Modulsteckplätzen, die über Ethercat zur Kommunikation und eine integrierte Stromversorgung verfügen. In der größten Ausbaustufe ist eine Anschlussleistung von 400 VAC/63 A möglich. Für den Netzanschluss sowie sämtliche anderen Funktionen eines Schaltschranks stehen entsprechende Module zur Verfügung. Für den Anschluss der Feldebene verwenden diese in der Automatisierungstechnik bewährte Anschlussstecker.

Schutzart IP67

Entscheidend ist, dass ein Systemverbund aus Basisplatte und Modulen eine Schutzart von IP67 aufweist und direkt auf die Maschine montiert werden kann. Das System reduziert damit die Aufwände für den Hersteller insbesondere in den Phasen Planung und Installation. Durch integrierte Diagnosefunktionen reduziert sich aber auch die Komplexität für den Endanwender. Beiden steht ein modulares Schaltschranksystem in hoher Schutzart zur Verfügung, das sich ohne weitere Schutzgehäuse an der Maschine montieren lässt.

Automatisierungs-Know-how ‚on board‘

Beckhoff Automation bietet als Systemanbieter fast alle Komponenten zur Automatisierung einer Maschine oder Anlagen. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über viel Erfahrung im Schaltschrankbau, den es seit der Gründung vor über 40 Jahren betreibt. Dieses Wissen um die System- und Komponenten-Technologie und die praktische Anwendungserfahrung wurde nun im neuen MX-System zusammengefasst.

