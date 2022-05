Branche blickt mit großen Erwartungen auf Premiere der Grinding Hub

Die Schleiftechnik-Branche soll in Stuttgart eine neue Heimat finden. Vom 17. bis 20. Mai 2022 feiert die Grinding Hub als Fachmesse für die Prozesskette der Schleiftechnik Premiere. Die Vertreter von sechs Marktführern sagen, was sie von der neuen Branchenschau erwarten.

» Mona Willrett, Redakteurin Industrieanzeiger

„Wir versprechen uns viel von der Grinding Hub und begrüßen den Zusammenschluss dreier starker Partner in der Messewelt“, sagt Stephan Nell, CEO der United Grinding Gruppe mit Stammsitz in Bern/Schweiz, mit Blick auf das jüngste Messeprojekt des Branchenverbands VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) und der Messe Stuttgart. Wie Jürgen Hauger, Geschäftsführer der Vollmer-Gruppe in Biberach ist auch Nell von der internationalen Ausrichtung der neuen Messe überzeugt.

Neuheiten endlich wieder im persönlichen Gespräch präsentieren

Alle Befragten freuen sich, ihr Angebot endlich wieder im persönlichen Gespräch mit Kunden und Interessenten präsentieren zu können. So bringt Martin Winterstein, Vertriebsleiter bei Anca Europe in Weinheim, die Erwartungen auf den Punkt: „Konzept, Zeitpunkt und Standort passen, das Interesse an Innovationen im Markt ist groß. Die Grinding Hub hat alle Voraussetzungen, schon beim Auftakt ihrem Anspruch als Leitmesse gerecht zu werden.“

Konzept und Organisation der Grinding Hub überzeugt

Das Konzept der Grinding Hub hat alle Befragten überzeugt. „Die Messe ist auf die gesamte Branche ausgerichtet und bietet ein ganzheitliches Bild der Schleifbranche. Wir möchten diesen Weg von Beginn an begleiten“, sagt Patrick Diederich, Managing Director der DMG Mori Ultrasonic Lasertec GmbH.

Neben dem überzeugenden Konzept heben die Befragten auch die Kompetenz der Organisatoren, die hervorragende Infrastruktur des Messestandorts Stuttgart und die strategisch günstige Lage hervor. So sagt beispielsweise Matthias Knoll, Geschäftsführer der Knoll Maschinenbau GmbH in Bad Saulgau: „Die schon im Vorfeld perfekte Planung und Organisation haben uns überzeugt, bei der Premiere dabei zu sein.“

Stellvertretend für die anderen Statementgeber betont Christian Buschneg, Head of Sales & Product Management Round Tool Materials bei der Ceratizit-Gruppe: „Wir freuen uns, nach zwei Jahren ohne Event endlich wieder an großen Veranstaltungen teilnehmen zu können.“

Zentrale Trendthemen Automation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Alle Anbieter haben innovative, zukunftsorientierte und nutzerfreundliche Lösungen entlang der Prozesskette der Schleiftechnik im Gepäck. So sagt beispielsweise Martin Winterstein, Anca wolle die Grinding Hub nutzen, um Kunden und Interessenten den vielfältigsten, innovativsten und spannendsten Messeauftritt in der Unternehmensgeschichte zu bieten. Zu den zentralen Trendthemen gehören bei allen die Automatisierung, die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit von Prozessen und Produkten.

Bild: Anca Martin Winterstein, Vertriebsleiter Anca Europe in WeinheimBild: Anca Anca Grinding Hub 2022 “ „Wir sind überzeugt, dass die Grinding Hub ein Erfolg wird – Konzept, Zeitpunkt und Standort passen, das Interesse an Innovationen im Markt ist groß. Die Grinding Hub hat alle Voraussetzungen, um schon zum Auftakt ihrem Anspruch als Leitmesse gerecht zu werden und unsere Branche weiter nach vorne zu bringen. Wir wollen mit dem vielfältigsten, innovativsten und spannendsten Messeauftritt in unserer Geschichte mit etlichen Weltpremieren, sechs Maschinen und Automationslösungen diesen Auftakt nutzen. Im Mittelpunkt stehen Automation und Digitalisierung. Wir zeigen Industrie 4.0-Lösungen, die zu den Voraussetzungen und Zielen unserer mittelständischen Kunden passen. Das zentrale Highlight ist unsere AIMS-Zelle für die voll automatisierte Fertigung von Zerspanwerkzeugen. Wir zeigen zudem Innovationen über die gesamte Prozesskette der Werkzeugproduktion hinweg, von der Rohlingsbearbeitung, über das Schleifen von Fräsern, Schneidplatten und Verzahnwerkzeugen, das roboterbasierte Lasermarkieren bis zum automatisierten Nachschleifen kleiner Losgrößen.“



Bild: United Grinding Stephan Nell, CEO der United Grinding Group mit Stammsitz in Bern in der SchweizBild: United Grinding United Grinding Grinding Hub 2022: “ „Wir versprechen uns viel von der Grinding Hub und begrüssen den Zusammenschluss dreier starker und erfahrener Partner in der Messewelt: dem VDW, der Messe Stuttgart und Swissmem. Mit der starken internationalen Ausrichtung der Messe sind wir überzeugt, dass sie das Potenzial hat die neue Leitmesse der Schleiftechnik zu werden. Nach der EMO 2021 in Mailand ist die Grinding Hub die erste Messe, auf der wir als Gruppe wieder als Aussteller präsent sind – und für 2022 auch die einzige deutsche Messe. Wir erwarten ein internationales Publikum und gute Kundengespräche. Die Bühne der Grinding Hub möchten wir nutzen, um unsere revolutionäre Neuheit C.O.R.E. – Customer Oriented REvolution, erstmals auf einer deutschen Messe zu zeigen. Wir präsentieren darüber hinaus weitere Neuheiten, die am ersten Messetag, am 17.5.2022, um 10 Uhr, auf unserem Messestand in Halle 9, Stand A50, enthüllt werden.“



Bild: Vollmer Jürgen Hauger, Geschäftsführer der Vollmer-Gruppe in BiberachBild: Vollmer Vollmer Messe Grinding Hub 2022 “ „Der VDW hat sich auf seine Grinding Hub-Fahne die Schlagworte „international“ und „Schleiftechnik“ geschrieben. Beide sind für Vollmer überzeugende Argumente, um an dieser Messe teilzunehmen. Die geballte Kompetenz der Organisatoren verspricht beste Voraussetzungen für den Erfolg der neuen Messe. Ihnen ist es gelungen, an einem strategisch günstigen Standort eine attraktive Messe ins Leben zu rufen, die sich nach den Bedürfnissen unserer weltweiten Kunden richtet. Zudem sind wir sehr gespannt, wie das hybride Messekonzept bei den Besuchern ankommt. Aber vor allem brennen wir darauf, unsere Maschinen und digitalen Lösungen wieder „live“ zu zeigen. Unser Fokus liegt auf der neuen 5S-Kampagne ‚Schärfer. Smarter. Sauberer. Sozialer. Stärker.‘: Mit ihr zeigen wir, wie eine schärfere Werkzeugbearbeitung mit smarten Lösungen möglich ist und wie wir dabei eine saubere Umwelt sowie ein soziales Miteinander im Blick haben. Stärker machen uns innovative Technologien und Services.“



Bild: DMG Mori Patrick Diederich, Managing Director, DMG Mori Ultrasonic Lasertec GmbHBild: DMG Mori DMG Mori Grinding Hub 2022 “ „Die neue Messe Grinding Hub ist konzeptionell auf die gesamte Branche ausgerichtet und bietet ein ganzheitliches Bild der Schleifbranche. Die Technologie- und Maschinenkonzepte von DMG Mori gehören da natürlich dazu. Die Grinding Hub könnte mit diesem Konzept als neue Leitmesse der Branche angenommen werden. Wir möchten diesen Weg von Beginn an begleiten. Der Standort Stuttgart ist aufgrund seiner national und international guten Erreichbarkeit, dem großzügigen Ausstellungsangebot und dem perfekten Konzept als Messestandort für uns schon immer eine der besten Adressen. Im Bereich der Bearbeitung von Diamantwerkzeugen bietet unsere Laser-Technologie zahlreiche Vorteile gegenüber konventionellen Verfahren. Das demonstrieren wir den Besuchern. Zu den Highlights an unserem Stand gehören die Lasertec 50 Precision Tool mit PH 50 zur automatisierten Laserbearbeitung von Diamantwerkzeugen bis zum Durchmesser von 355 mm – speziell für die E-Mobility und die Holzindustrie –, sowie unser High Speed Mode 3.0, der im Vergleich zu EDM um bis zu 56 Prozent geringere Stückkosten ermöglicht.“



Bild: Knoll Matthias Knoll, Geschäftsführer der Knoll Maschinenbau GmbH, Bad SaulgauBild: Knoll Knoll Grinding Hub 2022 “ „Die Schleiftechnik ist für unsere Filter- und Kühlschmierstoff-Aufbereitungsanlagen ein sehr wichtiges Einsatzfeld, für das wir vielfältige Lösungen im Portfolio haben. Insofern passt das Messekonzept der Grinding Hub, welches das gesamte Produktionsumfeld der Schleiftechnik abbildet, ideal zu uns. Die schon im Vorfeld perfekte Planung und Organisation der Messe haben uns zudem überzeugt, bei der erstmals veranstalteten Grinding Hub dabei zu sein. Dazu kommt, dass der Messestandort Stuttgart eine sagenhafte Infrastruktur aufweist. Dies macht Schleiftechnik-Anwendern aus allen Ländern und Regionen den Messebesuch sehr einfach, was viele interessante Kontakte verspricht. Und für uns aus Bad Saulgau ist die Messebeteiligung gewissermaßen ein Heimspiel. Wir sind uns sicher, dass die Grinding Hub 2022 trotz der derzeit schwierigen weltpolitischen und wirtschaftlichen Gesamtlage für alle Beteiligten ein großer Erfolg wird und sich die Messe langfristig etabliert.“