„Die Digitale Werkbank“ ist ein einzigartiges Ausstellungsformat“

Anzeige

42 Ausgaben – und das seit 50 Jahren: Die Fachmesse Elektrotechnik vom 13. bis 15. Februar nimmt für sich in Anspruch, die gesamte Bandbreite der Anwendungen abzudecken. Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Dortmund GmbH, erläutert die Entwicklung des Branchentreffs.

2019 findet die elektrotechnik bereits zum 42. Mal statt. Auf was können sich die Fachbesucher in Dortmund freuen?

In erster Linie natürlich auf unsere rund 400 internationalen Aussteller samt ihren spannenden Produktneuheiten aus den vier Fachbereichen Gebäudetechnik, Energietechnik, Lichttechnik und Industrietechnik. Zusätzlich haben wir unser Rahmenprogramm aus Fachforen und Expertengesprächen stärker ausgebaut. Der „#Businesstalk“ ist zum Beispiel ein ganz neues Format auf der elektrotechnik. Dabei handelt es sich um eine Plattform für hochwertigen Wissenstransfer und wertvolles Networking, welches insbesondere Führungskräfte in KMUs adressiert, aber grundsätzlich allen Interessierten offensteht.

Unter dem Titel „ Digitalisierung – Umsetzung, Chancen und Herausforderungen in Unternehmen und Gesellschaft“ diskutieren am zweiten Messetag, unter der Moderation des Zukunftsexperten Roman A. Retzbach, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft über zentrale Aspekte der digitalen Transformation. Zu den Themen der Diskussionsrunde zählen Kernaspekte der Digitalisierung wie Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz, Mitarbeiter-Aus- und Weiterbildung, Herausforderungen und Lösungsstrategien für den digitalen Wandel in Unternehmen und Kommunen sowie die Fertigung der Zukunft. Interessierte Fachbesucher können einfach ohne vorherige Anmeldung an der Veranstaltung teilnehmen. Die Veranstaltung findet in Halle 5 statt.

Was findet mit Blick auf Energietechnik statt?

Im Bereich Energietechnik haben wir mit dem Fachforum „energy.solution.control“ eine eigene Plattform für Wissenstransfer und fachlichen Austausch ins Leben gerufen. Schon häufiger da gewesen, aber immer wieder spannend, ist der Dortmunder Lichttag, der zum 9. Mal stattfindet. Unter dem Motto „LICHT 4.0“ ist das sicherlich ein Highlight für die Lichttechnik am zweiten Messetag in Halle 6. Die Veranstaltung richtet sich primär an Planer, Bauherren und Betreiber von Licht- und Beleuchtungstechnik und wird von der Lichttechnischen Gesellschaft des Ruhrgebiets in Kooperation mit dem Fachverband Elektro- und Informationstechnische Handwerke NRW organisiert. Der Dortmunder Lichttag bietet geballtes Expertenwissen zu den Top-Themen und neuesten Technologien im Bereich Licht und Beleuchtung.

Die 42. Ausgabe ist gleichzeitig auch das 50-jährige Jubiläum. Wie hat sich die Messe seit damals entwickelt?

1969 wurde die Fachmesse elektrotechnik zum ersten Mal veranstaltet. Sie hieß damals allerdings noch „Nachmesse für Elektroinstallateure“ und entstand aus der Idee, die neuesten elektrotechnischen Entwicklungen dem regionalen Handwerk vorzustellen und den Betrieben praktische Hilfestellung im beruflichen Alltag zu bieten.

Diese Kombination aus dem Blick in die technologische Zukunft und der Unterstützung bei den tagesaktuellen Herausforderungen ist eine Tradition, die uns wichtig ist und ein Ansatz, den wir auch heute noch verfolgen. Deshalb ist es uns auch sehr wichtig, immer nah an der Branche zu sein, weshalb wir bei allen inhaltlichen Themen eng mit dem Fachverband Elektro-und Informationstechnische Handwerke Nordrhein-Westfalen, FEH NRW, zusammenarbeiten.

Über die Jahre hat sich die Messe natürlich auch thematisch weiterentwickelt. Inzwischen hat die elektrotechnik den Anspruch, die gesamte Bandbreite der Anwendungen abzudecken. Deshalb zeigen wir auch Lösungen für andere Zielgruppen aus der elektrotechnischen Branche wie Architekten und Planer, kommunale Vertreter und natürlich die Industrie. Das zeigt sich auch in der großen Bandbreite an Ausstellern – vom Start-up bis zum internationalen Schwergewicht.

Eine Weiterentwicklung war sicherlich die Aufnahme von Industrietechnik als eigenständiges Themenfeld. Wie sieht es 2019 damit aus?

Seit der Einführung von Industrietechnik auf der elektrotechnik 2015 ist das Besucherinteresse an diesem Themenfeld stetig gewachsen. Deshalb hatten wir ihr bereits 2017 noch mehr Augenmerk gewidmet. Gemeinsam mit der Energietechnik wird sie in den zentralen Hallen 4 und 5 beheimatet sein. Das ermöglicht uns, auch das Themenfeld weiter auszubauen. So wird es zum Beispiel um Industrie 4.0, Internet of Things (IoT), Visualisierung, Sensorik, Software, Datenerhebung und -verarbeitung, Automation, aber auch um klassische Industriethemen wie Schaltschrankbau, Energieeffizienz oder Wartungskonzepte gehen.

Eine weitere Neuerung ist der »Touchpoint Digitale Werkbank«. Was können wir uns darunter vorstellen?

Mit dem Touchpoint Digitale Werkbank in Halle 4 schafft die Fachmesse elektrotechnik 2019 eine innovative, herstellerübergreifende Plattform für das wichtigste Zukunftsthema unserer Zeit – die digitale Transformation. Die Digitale Werkbank ist – soweit ich weiß – ein einzigartiges Ausstellungsformat in der elektrotechnischen Messelandschaft in Deutschland.

Namhafte Aussteller wie Fraunhofer IDMT, Rittal, ABB, Data Design System, Bundestechnologiezentrum (bfe), Schneider Electric oder Weidmüller zeigen in praktischen Beispielen das Potenzial der Digitalen Transformation für Industrie und Handwerk auf. Dazu zählen Innovation wie die akustische Oberflächenerkennung von Materialien oder das so genannte Building Information Modeling (BIM). Dieses unterstützt Handwerker zukünftig bei der Umsetzung von computerbasierten Gebäudemodellen, wie bei der Browser-basierten Verdrahtung. Indem sie den Prozess visualisiert und sämtliche Daten dazu in digitaler Form bereitstellt, vereinfacht sie die den Arbeitsaufwand stark.

Darüber hinaus werden eine Industrial-Analytics-Softwarelösung zur frühzeitigen Erkennung von Anomalien und Vorbeugung von ungeplanten Stillständen sowie praktische Demonstrationen von VR- und AR-Technologien im Handwerk zu sehen sein.

11. Januar 2019