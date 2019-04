Die Industrial Supply bietet Möglichkeiten zum Vergleich

Anzeige

Leichtbau Oberflächentechnik Komponenten, Verfahren und Werkstoffe – die Industrial Supply hat alles zu bieten. In diesem Jahr stehen besonders derund dieim Fokus.

Markus Strehlitz

Der Zulieferbereich mit der Industrial Supply umfasst ein großes Angebotsspektrum. Dazu gehören Teile und Komponenten, Zwischen- und Fertigprodukte sowie Baugruppen, die in unterschiedlichsten Verfahren gefertigt werden. Das Werkstoff-Know-how erstreckt sich über Metall und Stahl, NE-Metalle und Aluminium sowie Hybride- und Sonderwerkstoffe, Gummi, Kunststoff, Technische Keramik und Verbundwerkstoffe.

Die Möglichkeit, auf der Messe die verschiedenen Angebote miteinander zu vergleichen, sieht Olaf Dabler, Global Director der Industrial Supply, als großen Vorteil. „Nur wer Verfahren und Werkstoffe vergleichen kann, denkt über den eigenen Tellerrand hinaus und findet auch überraschende alternative Lösungen.“

Einen thematischen Schwerpunkt auf der Industrial Supply bildet der Leichtbau. Mit ihren Lösungen zeigen die Aussteller in Halle 5, dass sie mit Hightech und Engineering die Herausforderungen im Leichtbau angehen.

Auch Oberflächentechnik ist dieses Jahr wieder ein Thema in Hannover. Alle zwei Jahre ist die Branche Teil der Messe – seit 2017 ausgeflaggt als Surface Technology Area im Bereich der Zulieferlösungen.

In Halle 5 versammeln sich Unternehmen zu folgenden Themen der Oberflächentechnik: Teilereinigung und Vorbehandlung, Galvanotechnik, Lackiertechnik, Strahltechnik, industrielle Plasma-Oberflächentechnik, Mess-, Prüf- und Analysegeräte sowie Dienstleistungen.

Fest etabliert hat sich das Forum Industrial Supply in Halle 4. An fünf Tagen werden dort Experten aus Industrie und Wissenschaft zu einem großen Spektrum an Themen sprechen.

In diesem Jahr auf dem Programm: Partnerland Schweden, Leichtbau, Mobilitätstechnologien, Einkauf und Global Sourcing, Oberflächentechnik sowie additive Fertigung. Am Freitag stellen außerdem Studierende verschiedener Hochschulen ihre Projekte vor.

Im vergangenen Jahr kamen rund 1400 Besucher an fünf Messetagen auf das Forum, um sich in mehr als

50 Vorträgen und Podiumsdiskussionen über die aktuellen Trends im Zulieferbereich zu informieren.

Industrial Supply im Überblick Halle 3: Gießereiprodukte

Verschlusstechnik

Technische Keramik

Bedienelemente

Befestigungstechnik Halle 4: Forum Industrial Supply

Massivumformung

Blechumformung

Teile und Komponenten aus Gummi und Kunststoff

Spanabhebend gefertigte Teile Halle 5: Verfahrenstechnologien

Leichtbau

Integrated Lightweight Plaza

Oberflächentechnik

Surface Technology Area

1. April 2019

