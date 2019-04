Die Qualitätssicherungs-Trends auf der Messe Control

Anzeige

Qualitätssicherung Von 7. bis 10. Mai dreht sich auf dem Messegelände in Stuttgart alles um diezu zeigen. Im Mittelpunkt der Control steht die digitale Transformation. ❧ Markus Strehlitz

Markus Strehlitz

„Im Prinzip geht es darum, sämtliche Informationen, die wir durchs Messen gewinnen, in die Fertigung zu transportieren“, sagt André Martin, Chief Metrology Officer bei Hexagon. Der Closed Loop ist derzeit das große Ziel in der Messtechnik: Der Fertigungsprozess erhält Daten aus den Messgeräten und wird entsprechend angepasst. Umgekehrt gibt der Prozess Feedback an das Koordinatenmessgerät.

Das Trendthema Digitalisierung zeigt sich auf der Messe Control aber nicht nur an den Ständen der Messtechnikexperten. Halle 8 ist die zentrale Plattform für Qualitätssicherungssysteme, -Software und -Services. Messe-Chefin Bettina Schall spricht von der Silicon Hall. Damit folge die Control den wachsenden Anforderungen an den QS-Markt, der sich dramatisch im Wandel befinde.

So spüren etwa die Software-Anbieter die Auswirkungen der digitalen Transformation bereits sehr deutlich. „Wir sehen, dass die Unternehmen durch die Digitalisierung große Datenmengen generieren“, berichtet etwa Siegfried Schmalz aus der Geschäftsleitung des CAQ-Anbieters iqs. „Da wird es zunehmend schwierig, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.“ Die Software-Herstellerwollen daher mit ihren Lösungen für Übersicht in der Datenflut sorgen.

Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg

Neben dem rasanten Datenwachstum ist die steigende Vernetzung ein weiteres Merkmal des digitalen Wandels. Auch darauf wird die Software für das Qualitätsmanagement zunehmend ausgerichtet. So unterstützen entsprechende Lösungen zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen und über Unternehmensgrenzen hinweg.

Daneben hält auch Künstliche Intelligenz Einzug in die Qualitätsthemen. Machine Learning hilft etwa bei der Analyse der Daten, die durch optische Lösungen generiert werden. Auch dafür ist Halle 8 ein Anlaufpunkt. Dort ist das Event-Forum des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) zu finden. Im Mittelpunkt der Sonderschau mit Live-Demonstrationen steht das Thema „Maschinelles Lernen und Sehen – eine technologische Revolution dank künstlicher Intelligenz und moderner Bildverarbeitung“.

Aktuelle News auf und von der Messe Auf der Control wird die Fachzeitschrift Quality Engineering auch dieses Jahr wieder aktiv sein: Täglich produziert das Redaktionsteam die offizielle Messezeitung – den Control Express.

In Video-Interviews berichten die Austeller auf dem Messestand der QE von den derzeitigen Trends und den Produkt-Highlights ihres Unternehmens.

berichten die Austeller auf dem Messestand der QE von den derzeitigen Trends und den Produkt-Highlights ihres Unternehmens. Auf der Web-Seite www.qe-online.de finden sich alle News über und von der Messe – und dies schon einige Wochen vorher.

www.qe-online.de finden sich alle über und von der Messe – und dies schon einige Wochen vorher. Die interessantesten Videos sowie die wichtigsten Meldungen sind außerdem Teil des täglichen Newsletters . Melden Sie sich gleich an: www.qe-online.de/newsletter

29. April 2019

Hier finden Sie mehr über: