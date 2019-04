Digitalisierung und ihre Chancen für die Textilbranche

Anzeige

Individualisierung, Automatisierung, Digitalisierung: Microfactories sind der Ansatz für die Zukunft der Textilverarbeitung und der Bekleidungsproduktion und eines der zentralen Themen der kommenden Techtextil und Texprocess.

„Heute das Lieblingsdesign per App an den Hersteller senden und morgen den individuell designten und passgenauen Sneaker oder das Hemd anziehen. Das ist längst keine Zukunftsmusik mehr“, sagt Michael Jänecke, Director Brand Management Technical Textiles and Textile Processing bei der Messe Frankfurt. „Dahinter stehen jedoch komplexe Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikprozesse. Microfactories sind der progressive Ansatz, anhand voll vernetzter Prozesse die Textilverarbeitung schneller, flexibler und auch nachhaltiger – weil lokaler – zu machen sowie gleichzeitig individualisierte Produkte herzustellen.“ Was bei normaler Kleidung bereits möglich ist, wird zunehmend auch für technische Textilien relevant, darunter Lederprodukte für die Automobilindustrie und die Einrichtungsbranche oder auch smarte Textilien für diverse Einsatzzwecke.

Auf der kommenden Texprocess, Internationale Leitmesse für die Verarbeitung von textilen und flexiblen Materialien, vom 14. bis 17. Mai 2019 erhalten Fachbesucher bei insgesamt 5 Microfactories einen Einblick davon, wie die integrierte Verarbeitung textiler und flexibler Materialien funktioniert und wo Microfactories bereits zum Einsatz kommen.

Weitere Informationen zu den Microfactories hier

9. April 2019