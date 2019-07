Anzeige

Digitalisierung Etwa jedes vierte mittelständische Unternehmen hat in den letzten drei Jahren seineausgebaut. Das ist zu wenig, angesichts der Bedeutung des Themas für Wachstum, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Umso wichtiger ist es, die bekannten Hemmnisse konsequent abzubauen.

Es geht um nicht weniger als die Fortsetzung des bisherigen Erfolgsmodells. Um ihre Fabriken zukunftsfest zu machen, sind die Unternehmen des deutschen produzierenden Mittelstandes gefordert, nicht nur ihre traditionellen Stärken zu nutzen – sprich: Erfahrung im Feld zu haben und das Know-how in der Anwendung. Vielmehr dürfen die Unternehmen neben dem Aufbau vernetzter digitaler Geschäftsprozesse auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle nicht vernachlässigen, etwa ergänzende digitale Dienstleistungen.

„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, wusste schon Friedrich Schiller. Das Bonmot des Dichterfürsten passt auf die heutige Umbruchphase mehr denn je. Aktuell drückt vor allem die Digitalisierung Wirtschaft und Gesellschaft ihren Stempel auf. „Mit dieser Phase sind die Hoffnungen auf einen breiten Impuls auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum, die Produktivität sowie die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit verbunden, zitiert eine Studie von KfW Research die Digitale Strategie des Bundeswirtschaftsministeriums. Ihrer hohen Bedeutung wegen sei es angebracht, so die KfW-Analysten, die Digitalisierung weiter zu beschleunigen.

Produktionsbetriebe bei Digitalisierung führend

Laut der Studie der Förderbank, die weltweit die größte ihrer Art ist, hat gut jedes vierte mittelständische Unternehmen in den letzten drei Jahren seine Digitalisierung ausgebaut. Mit 26 % liegt der Anteil der Mittelständler mit abgeschlossenen Digitalisierungsprojekten ähnlich hoch wie der Anteil innovativer Mittelständler. Die höchsten Beträge stecken die Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in ihre Digitalisierungsprozesse. Immerhin knapp 14 Mrd. Euro haben sie im Jahr 2016 dafür ausgegeben.

Der Anteil der mittelständischen Firmen mit abgeschlossenen Digitalisierungsprojekten steigt laut der Studie deutlich mit der Unternehmensgröße. Er beträgt bei kleinen Unternehmen unter fünf Beschäftigten 24 %. Bei den großen Mittelständlern mit 50 und mehr Beschäftigten beläuft er sich auf 45 %. Bei Unternehmen des FuE-intensiven Verarbeitenden Gewerbes liegt die Quote bei 31 %. Sie sind es auch, die Produkt- und Prozessinnovationen häufig hervorbringen.

Effizienzgewinne erzielen steht im Fokus

Häufigster Gegenstand der Digitalisierungsanstrengungen ist die Modernisierung von Prozessen. Dies unterstreicht, dass das Erzielen von Effizienzgewinnen bei der Digitalisierung derzeit im Fokus steht. An der Spitze steht die Erneuerung von IT-Strukturen (54 %), gefolgt von der Digitalisierung der Schnittstelle und des Kontakts zu Kunden und Zulieferern (52 %). Auf Rang drei folgen Projekte, die den Aufbau von Digitalisierungs-Knowhow zum Ziel haben (38 %).

Seltener genannt in der Studie wird die Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen (19 %). Damit werde die Angebotspalette der Mittelständler durch die Digitalisierung am wenigsten erfasst. Dies, so schreiben die Studienautoren, stehe im Einklang mit häufig geäußerten Klagen, wonach Digitalisierung auf Effizienzgewinne ausgerichtet sei und zu selten die Suche nach neuen Betätigungsfeldern, wie etwa das Hervorbringen neuer Geschäftsmodelle.

Um die Digitalisierung weiter zu beschleunigen, müssten diverse Hemmnisse angegangen werden. Dazu zählen die Bank-Analysten

fehlende IT-Kompetenzen in den Unternehmen,

ungelöste Fragen der Datensicherheit und des Datenschutzes,

Probleme bei der Anpassung der Unternehmens-/Arbeitsorganisation sowie

eine mangelnde Geschwindigkeit und Stabilität der Internetverbindung.

Überdies sei es notwendig, zögerlichen Unternehmen die Möglichkeiten und Vorteile der Digitalisierung zu verdeutlichen sowie bei der Finanzierung von Digitalisierungsprojekten zu unterstützen. Zumal Unternehmen, die Digitalisierungskredite nachfragen, von erhöhten Schwierigkeiten beim Kreditzugang berichtet hätten, heißt es in der Studie.

Häufig Schwierigkeiten beim Kreditzugang

Vor allem kleine Mittelständler geraten hier mehr und mehr unter Druck. Unternehmen dieser Größe geben durchschnittlich knapp 8000 Euro für die Digitalisierung aus. Im Vergleich: Wer 50 oder mehr Mitarbeiter beschäftigt, investiert knapp 150.000 Euro in seine Zukunft. Umso mehr sollten an dieser Stelle die Alarmglocken schrillen: „Das Ausmaß des Auseinanderklaffens der Digitalisierungsausgaben lässt befürchten, dass sich hier eine Schere öffnet, die den Mittelstand in absehbarer Zeit in stark digitalisierte, große Unternehmen und kleine Unternehmen, die bei der Digitalisierung zurückfallen, spaltet.“

Allerdings sind vielen Unternehmen der Nutzen einer (weiteren) Digitalisierung nicht bewusst. Deshalb ist es wichtig, die genannten Hemmnisse ebenso anzugehen wie über die Möglichkeiten und Vorteile der Digitalisierung aufzuklären. Nicht zuletzt, so die Studienautoren, können – flankierend zur FuE-Förderung – Maßnahmen hilfreich sein, die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten finanziell zu fördern.

Förderung vom Start-up bis zum Mittelständler

Damit auch neu gegründete und junge Unternehmen sich ihre Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben finanzieren lassen können, hat die KfW den für diese Zwecke aufgelegten ERP-Kredit am 1. Juli 2019 auch auf diese Zielgruppe hin angepasst. Beispielsweise können nun sowohl eigens gegründete Betriebsgesellschaften zur Durchführung von Entwicklungsvorhaben als auch Venture Capital-finanzierte Start-ups gefördert werden.

Seit dem Start des Förderprogramms vor rund zwei Jahren hat die KfW mehr als 700 Digitalisierungsprojekte gefördert. So konnten beispielsweise verstärkt kleine Unternehmen durch Vernetzung innerhalb der Wertschöpfungskette die Kontaktwege zu ihren Kunden und Zulieferern digitalisieren. Grundsätzlich kann jedes Unternehmen mit einem Umsatz bis zu 500 Mio. Euro diesen Förderkredit erhalten.

Immer weniger innovative Mittelständler in Deutschland

Insgesamt erfordert die Digitalisierung mehr Innovatoren und Investitionen. Allerdings ist der Anteil der innovativen mittelständischen Betriebe in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Der neue KfW-Innovationsbericht für den Zeitraum 2014/2016 hat die Quote von 27 % ermittelt. Das sind zwar 5 % mehr gegenüber der Vorperiode 2013/2015. Diese Periode markierte den niedrigsten Wert seit dem Start der Untersuchung im Zeitraum 2002/2004. Damals lag die Innovatorenquote – also der Anteil der Unternehmen, die Produkt- oder Prozessinnovationen eingeführt haben – noch bei 42 %.

Trotz des leichten Zuwachses signalisiert auch der aktuelle Wert, dass sich der langfristige Trend zu weniger Innovatoren fortsetzt. Ein Grund dafür mag auch darin zu sehen sein, dass viele Unternehmen beklagen, dass hohe Kosten, hohe Risiken und Finanzierungsschwierigkeiten ihre Innovationstätigkeit behindern würden. Eine Studie von KfW Research vom Januar 2019 hat daher untersucht, ob Unterschiede bei der Finanzierung von Investitionen und Innovationen bestehen, die auf eingeschränkten Möglichkeiten bei der Innovationsfinanzierung hindeuten.

Zentrales Ergebnis: Die Finanzierung von Innovationen unterscheidet sich deutlich von jener der Investitionen. Demnach werden Innovationsausgaben zu 82 % aus internen Mitteln und nur zu 9 % mithilfe von Bankkrediten finanziert. Investitionen dagegen werden zu 49 % intern finanziert und zu 34 % per Kredit. Sind die Mittel jedoch intern begrenzt, dann investieren die Unternehmen weniger in Innovationen, was aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wünschenswert wäre.

Innovationspotenzial bleibt unausgeschöpf

Erschwerend hinzu kommen bei Innovationsprojekten Aspekte wie Unsicherheit über den Erfolg, Schwierigkeiten bei der Bewertung oder fehlende Sicherheiten. All dies steht einer externen Finanzierung mittels Bankkrediten entgegen. Dies sei ein strukturelles Problem bei der Innovationsfinanzierung, konstatieren die Autoren der Studie. Als Folge davon würden Unternehmen zu wenig für Innovationen ausgeben und vor allem anspruchsvolle Innovationsvorhaben unterlassen. Ihr Fazit: „Insgesamt bleibt das Innovationspotenzial aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten unausgeschöpft. (dk)

