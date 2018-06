Kostengünstiger Delta-Roboter als Bausatz

Anzeige

Einfache Aufgaben schnell, leicht und kostengünstig automatisieren: Dieses Ziel geht Igus mit seinen Low Cost Automation-Produkten an. Jetzt hat der Kölner Kunststoffspezialist neben seinen Raumportalen ein komplett neues Produkt in Form eines Delta Roboters entwickelt. Dieser wurde dem Fachpublikum soeben auf der Münchener Fachmesse Automatica vorgestellt. Der Roboter basiert auf drei wartungsfreien Zahnriemenachsen vom Typ Drylinb ZLW, schmiermittelfreien Igubal- Koppelstangen sowie passenden Adapterplatten. NEMA-Schrittmotoren und Encoder sorgen laut Angaben für ein schnelles Handling von bis zu 1 kg bei einer Präzision von ± 0,5 mm.

Amortisiert sich schon nach wenigen Monaten

Das komplette System besitzt einen Bauraum von bis zu 420 mm Durchmesser und kann bei geringeren Geschwindigkeiten bis zu 5 kg tragen. Die leichte Bauweise, bestehend aus Aluminium und Kunststoff, macht den Delta-Roboter mit einem Preis von unter 5000 Euro laut Angaben äußerst kostengünstig und sorgt für hohe Geschwindigkeiten mit einer Pickrate von mindestens 60 pro min. „Der günstige Delta-Roboter ermöglicht es unseren Kunden mit eigenem Schaltkasten und der Integration bei Kosten um die 10.000 bis 15.000 Euro zu liegen. Diese amortisieren sich bereits nach wenigen Monaten, maximal einem halben Jahr“, erklärt Stefan Niermann, Leiter Geschäftsbereich Drylin Linear- und Antriebstechnik bei Igus.

Als Baukasten oder fertiges System erhältlich

Lieferbar ist der neue Delta-Roboter je nach Kundenwunsch innerhalb von 24 Stunden als vormontierter Bausatz inklusive Montageanleitung in einer 18 kg leichten Box oder direkt einbaufertig in einem Transportrahmen. Optional kann der Kunde auf die eigene Software und Steuerung oder die intuitive und leicht zu bedienende Dryve D1-Steuerung zurückgreifen. Der Einsatz des Delta Roboters eignet sich vor allem für einfache Montageaufgaben, Pick&Place-Aufgaben sowie Anwendungen in der Prüftechnik. Neben dem Delta Roboter bietet Igus weitere Low Cost Robotics Systeme mit seinem Produktbereich Robolink an. Hier hat der Anwender die Möglichkeit sich Roboterarme mit bis zu 5 Achsen aus einem Baukasten bestehend aus unterschiedlichen Gelenken mit verschiedensten Kunststoffgetrieben, Motoren und Verbindungselementen individuell zusammenzustellen.

21. Juni 2018