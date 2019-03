Leoni und Hengtong gründen Joint Venture

Anzeige

Leoni, globaler Lösungsanbieter für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien, und die Hengtong Gruppe, weltweiter Anbieter von Kabel- und Systemlösungen für die Telekommunikations- und Energiebranche, beabsichtigen, in Jena gemeinsam Singlemode-Fasern für Telekommunikations- und Datennetze für den europäischen Markt zu fertigen.

Zu diesem Zweck haben die beiden Unternehmen eine Investoren-Vereinbarung zur Gründung eines Joint Venture unterzeichnet, das die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen vorsieht. Die Gründung erfolgt nach Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

„Die Signalübertragung über Singlemode-Fasern ist eine zukunftsweisende Technologie, die unsere strategische Positionierung als Technologiepartner für intelligente Datenübertragungslösungen unterstreicht. Durch die Erweiterung unserer Fertigungskompetenzen wollen wir unser Fiber-Optics-Geschäft stärken, um die steigende Nachfrage nach Singlemode-Fasern in Europa zu bedienen“, erläutert Bruno Fankhauser, Vorstandsmitglied von Leoni mit Verantwortung für den Unternehmensbereich Wire & Cable Solutions.

„Die Gründung des Joint Ventures in Deutschland und die einhergehende Erweiterung unserer Geschäftstätigkeiten in Europa passen perfekt in unsere ‚5-5-5‘ Internationalisierungsstrategie. Mit Leoni haben wir einen starken und zuverlässigen Partner gefunden, um Singlemode-Fasern für den europäischen Markt direkt in Europa zu produzieren und zu vertreiben“, sagt Jianlin Qian, Executive President, Hentong.

Singlemode-Fasern ermöglichen Breitbandausbau

Der Breitbandausbau in Deutschland und anderen Ländern Europas sowie der zunehmende Bedarf an Rechenzentren erfordern leistungsfähige Singlemode-Fasern als wesentlichen Bestandteil optischer Kabel. Um diese steigende Nachfrage zu bedienen, legen Leoni und Hengtong ihre jeweiligen Stärken zusammen.

Leoni ist mit dem Tochterunternehmen j-fiber in Jena als Hersteller von Multimode-Fasern in Europa etabliert und bietet dem Joint Venture die notwendige Infrastruktur für eine schnelle Geschäftsaufnahme. Hengtong Optic-Electric ist ein weltweiter Anbieter von Singlemode-Fasern und besonders im asiatischen Raum vertreten. Mit vereinten Ressourcen werden die beiden Unternehmen künftig im europäischen Markt für Singlemode-Fasern aktiv. Das Joint Venture wird unter dem Namen j-fiber Hengtong GmbH firmieren und nach Geschäftsaufnahme zusätzliche Mitarbeiter am Standort Jena einstellen.

13. März 2019