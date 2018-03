MES im praktischen Einsatz bei GFOS

Anzeige

Wie ein Manufacturing Execution System (MES) Unternehmen auf dem Weg in Richtung Industrie 4.0 unterstützen kann, zeigt GFOS (Halle 7, Stand A09). Der Essener Anbieter von MES-Software bietet damit laut eigenen Angaben eine Möglichkeit, schnell und flexibel auf Kundenanforderungen zu reagieren, und so den Wettbewerb weiter anzukurbeln. Die hauseigene Lösung sorge für eine hohe Transparenz und ein effektiveres Produktionsmanagement in den Unternehmen. Zudem erfahren Besucher am Messestand, wie ein MES in der Räder- und Bremseninstandhaltung bei der Lufthansa Technik live eingesetzt wird und welche Vorteile sich dadurch ergeben.

23. März 2018