Messen mit erweitertem Konzept

Anzeige

Vom 30. März bis 3. April 2020 avanciert das Düsseldorfer Messegelände wieder zum globalen Informations- und Kommunikations-Hotspot für Unternehmen der Draht-, Kabel und Rohrbranchen. Die Fachmessen wire und Tube bekommen im kommenden Jahr Zuwachs.

Das Messeduo wird sich 2020 mit insgesamt rund 2.600 Ausstellern auf einer Gesamtfläche von 115.000 m² netto in 15 Messehallen präsentieren.

Das Besondere: Zum ersten Mal bietet dann die neue multifunktionale Messehalle 1, die mit einer Größe von 12.027 m² bis zu 10.000 Menschen Platz bietet, den Tube-Ausstellern neue Darstellungsmöglichkeiten. Mehr Platz birgt auch mehr Wachstumspotenzial: Die Aussteller können jetzt noch größere, agile und digital ausgestattete Messestände buchen, um sich und ihr Produktportfolio zu präsentieren. Außerdem: Endprodukte finden erstmals Eingang in das Angebotsportfolio der wire 2020. Befestigungselemente (Fasteners) und Technische Federn (Springs) werden in den Hallen 16 und 17 präsentiert.

Angebotsspektrum der wire

Die wire präsentiert sich 2020 in den Messehallen 9 bis 12 und 14 bis 17. Gezeigt werden Maschinen und Anlagen zur Drahtherstellung und Drahtveredelung, Werkzeuge und Hilfsmaterialien zur Verfahrenstechnik, Werkstoffe, Glasfasertechnologien, Spezialdrähte und Kabel sowie Innovationen aus den Bereichen Mess-, Steuer-, Regel- und Prüftechnik.

Neben Draht- und Kabelmaschinenherstellern, Draht- und Kabelprodukten, Glasfasertechnologien und dem Handel in den Hallen 9 bis 12 und 14 bis 17, werden Gitterschweißmaschinen in der Messehalle 15 gezeigt. Sie stellen die Logistik vor anspruchsvolle Herausforderungen, denn für sie müssen besonders dicke Kabel in den Versorgungsschächten installiert und miteinander verbunden werden, um so den Punktstrom zu erzeugen, den die schweren Maschinen zum Laufen benötigen.

In der Halle 13 stellen chinesische Aussteller ihre Draht- und Kabellösungen erneut als meet China`s expertise vor. Ebenfalls unter diesem Slogan präsentiert das Land im Rahmen der Tube in Halle 7.0 seine Rohrkompetenz.

Angebotsspektrum der Tube

Die gesamte Prozesskette der Rohrindustrie präsentiert sich auf der Tube 2020 – konzentriert und durchgängig in den Messehallen 1,3,4, 5, 6, 7.0 und 7a.

Maschinen und Anlagen zur Rohrherstellung, Rohrbearbeitung und Rohrverarbeitung sowie Rohmaterialien, Rohre und Zubehör, Gebrauchtmaschinen, Werkzeuge zur Verfahrenstechnik, Hilfsmittel, Mess-, Steuer-, Regel- und Prüftechnik gehören zum umfangreichen Angebot. Der Handel mit Rohren, Pipelines und der Bereich der OCTG-Technologie sowie Profile, Maschinen und Plastic Tubes ergänzen das Angebot.

Die Rohrhersteller und der Handel mit Rohren befinden sich in den Hallen 1, 3 und 4 und haben so ausreichend Platz, um ihre Maschinen, Anlagen und Produkte großflächig zu zeigen.

12. März 2019