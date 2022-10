Order Processig Sytem von Salvagnini unterstützt die smarte Fertigung

OPS ist die modulare Software, die Salvagnini anbietet, um Unternehmen bei der Verwaltung und Koordination der Produktionsflüsse in der Fabrik zu unterstützen. OPS erleichtert den Prozess des digitalen Wandels: Es ist eine flexible Lösung, die an spezifische Bedürfnisse, verfügbare Technologien und die Digital Readiness angepasst werden kann.

Wenn wir von smarten Fabriken sprechen, denken wir oft zuerst an die hypervernetzte Fabrik, in der Maschinen miteinander kommunizieren, Datenflüsse austauschen und Tätigkeiten optimieren, um die Prozesseffizienz im Werk zu verbessern. Wer überwacht jedoch diesen andauernden Datenfluss und stellt sicher, dass der gesamte Prozess immer unter Kontrolle ist? MES (Manufacturing Execution System) Softwareprogramme und Plattformen sind heute besonders wichtig, jedoch gibt es jemanden, der bereits 1993 eine ausgereiftere Lösung entwickelte, die sich speziell an die Welt der Blechbearbeitung richtet und Unternehmern ermöglicht, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir sprechen von Salvagnini, das mit seinem Auftragsbearbeitungssystem OPS (Order Processing System) diesem Vorgang Intelligenz verleiht. Es garantiert die Kontrolle, indem es nicht nur mit allen Salvagnini-Maschinen, sondern auch mit den ERP- und MRP-Systemen inner- und außerbetrieblich kommuniziert und interagiert.

Das OPS bahnte den Weg zur Prozesseffizienz 1993, als Salvagnini den Prototyp dieser Software entwickelte, um die spezifischen Bedürfnisse eines Kunden zu erfüllen, der eine nur aus Losgröße-1 bestehende parametrische Make-to-Order-Produktion verwalten musste. Seither wurde das OPS hinsichtlich seiner Funktionen immer ausgereifter und zu einer Sofortlösung entwickelt, unabhängig von der Branche oder Unternehmensgröße, in der es installiert wird. Bei unserem Besuch des Salvagnini Campus in Sarego konnten wir das OPS bei der Arbeit erleben.

OPS steht im Mittelpunkt der Fertigung

Das OPS zeichnet sich dadurch aus, dass es sich genau in das Zentrum des Produktionsprozesses einfügt, wie ein Kontrollturm. In diesem Sinne geht im üblichen Verlauf des Produktionsflusses die Information vom ERP aus, das eine Produktionsliste erzeugt; diese wird an das OPS gesendet, das sie unmittelbar nach Erhalt dem Programmierer zur Verfügung stellt, welcher so unmittelbar über die Planung informiert ist. An dieser Stelle kommt das Stream Software-Ökosystem ins Spiel. Die nahtlose Integration von Stream und OPS bedeutet, dass die Maschinenprogramme automatisch erstellt werden und der Produktionsprozess festgelegt wird, in dem – durch Anwendung einer Reihe von Algorithmen, die an spezifische Erfordernisse angepasst werden können – für jedes Teil die beste Bearbeitungsreihenfolge ermittelt wird. Der Programmierer kann die Auftragsliste validieren und die Produktion starten, aber die Maschinenprogramme bei Bedarf auch manuell bearbeiten.

Es wurde ein Produktionsauftrag mit zehn Artikeln simmuliert, die Stream zwei verschiedenen Produktionsflüssen zuteilte: Der erste bestand aus einem Laserschneidsystem – einem Salvagnini L5 mit LTWS-Lager – und einem Biegezentrum – der P2, einem Modell 2120 mit einer breiten Auswahl an Optionen – und der zweite aus einem flexiblen S4+P4 Blechbearbeitungssystem. Die automatische Programmierung aller Teile dauerte weniger als zwei Minuten und nur ein Teil erforderte den Eingriff des Programmierers, um die letzte Kantung einer Abkantpresse zuzuteilen.

Nach Erstellung der Auftragsliste sendet das OPS diese unter Angabe der Bearbeitungsprioritäten für den Bediener an die Maschine. Die Automatisierung des Prozesses und seine Einbindung in eine digitale Umgebung garantiert mindestens zwei enorme Vorteile. Einerseits werden Fehler durch die Übermittlung falscher Informationen beseitigt. Andererseits verkürzen sich Programmierzeiten sowie damit verbundene Stillstandszeiten und Verzögerungen. Das OPS vereinfacht aber auch die Bewältigung dringender Produktionen, indem es die Bediener in Echtzeit über alle Änderungen der Produktionsprioritäten informiert. Bediener sind daher immer auf dem aktuellen Stand, um rechtzeitig eingreifen und Probleme oder längere Stillstandszeiten von Maschinen verhindern zu können: Daher garantiert das OPS die in einer modernen Produktionsumgebung erforderliche Reaktivität. Außerdem werden alle Produktionstätigkeiten in Echtzeit verfolgt und die Verwaltungssoftware erhält Rückmeldungen, wodurch sie dem Produktionsmanager eine Momentaufnahme der Situation bietet. Der durch das OPS garantierte Integrationsgrad bietet eine größere Dynamik, Effizienz und Reaktivität: Die Mitarbeiter, die den Produktionsfluss verwalten, üblicherweise die Programmierer und Maschinenbediener, werden ständig geführt, auch bei den weniger offensichtlichen Tätigkeiten. Der letzte Schritt ist die Nachbearbeitung: Hier unterstützt das OPS SFC (Shop Floor Control) Modul den Bediener bei der Rückverfolgung der produzierten Teile. Das Teil wird beim Verlassen der Maschine etikettiert. Das Etikett enthält alle Einzelheiten über seinen Ursprung und Bestimmungsort. Mit dem OPS SFC kann jeder Bediener den Produktionszyklus des jeweiligen Teils nachvollziehen, wodurch sich die Gefahr reduziert, dass einzelne Teile oder sogar ganze Produktionschargen verloren gehen.

Während der Vorführung brauchten die Bediener in der Werkhalle nur die vom OPS gesendete Produktionsliste anzuzeigen und die entsprechenden Produktionsprogramme zu starten. Die S4+P4 Linie mit ihrem MD-Lager für Einzelbleche begann sofort mit der Bearbeitung: Zwei verschiedene Türen und die dazugehörigen Profile, zwei parametrische Produkte, wurden in etwa zehn Minuten gestanzt, getrennt und gebogen. Um Ausschuss zu minimieren, hatte das OPS die Teile aus zwei Kits zur Produktion auf drei Blechen gruppiert, aber am Ende der Linie erkannte der Bediener sie problemlos. Alle Teile wurden etikettiert und für die Beförderung zur Montage auf zwei getrennten Paletten gestapelt. Der vom LTWS-Lagerturm beschickte L5-Laser schnitt die erforderlichen Komponenten und stapelte sie mit Hilfe der MCU-Sortiervorrichtung auf ein fahrerloses Transportsystem (FTS). Das FTS fuhr dann automatisch zur nächsten Bearbeitungsstation, dem P2 Biegezentrum. Der Bediener scannte den auf jedem Teil angebrachten Data-Matrix-Code ein und rief so das richtige Programm für jede Platine auf. Das Biegezentrum wurde daraufhin ohne Wartezeit automatisch für die Produktion umgerüstet. Wir versuchten, die Maschine auszutricksen, indem wir die Reihenfolge des „Produktionssandwiches“ änderten, jedoch ließ sich das Biegezentrum nicht beirren: Die Produktion lief reibungslos weiter. Zwischenzeitlich montierte der Bediener den Bausatz – ein Schuhregal. Mit einem weiteren bemerkenswerten Merkmal: Die Konstruktion der verschiedenen Komponenten war so ausgelegt, dass sie ohne Schrauben, Schweißnähte oder Nieten montiert werden konnten. Es ist eine andere Denkweise in Bezug auf Effizienz und Abfallvermeidung im gesamten Produktionszyklus eines Gegenstands, die Salvagnini mit seinen Kunden teilt, denn die Vermeidung von Nebenarbeiten reduziert Kosten und Transferzeiten.

Digitaler Wandel für alle

Das Thema des digitalen Wandels ist heute der Schlüssel zur Unternehmensinnovation, aber nicht alle Hersteller fühlen sich bereit, sich vollständig auf den Digitalisierungsweg einzulassen. Daher kann sich das als modulare und völlig flexible Lösung konzipierte OPS an verschiedene Stufen der Digital Readiness anpassen. Es kann als Einstiegsversion installiert werden oder im Hinblick auf Industrie 4.0 einen vollständigen Integrationsgrad erreichen. Die OPS-Konfiguration kann mit der Zeit variieren, sich an die spezifischen Bedürfnisse anpassen und mit dem digitalen Entwicklungsgrad des Unternehmens wachsen. Mit dieser Lösung, die auf jede Branche angewandt werden kann, möchte Salvagnini auch den – oft generationsbedingten – Schwung jener auffangen, die Managementaspekte für ein immer entscheidenderes Element der Entwicklung halten, das Unternehmen zu einem Qualitätssprung verhilft.

Ein Instrument zur Unterstützung schlanker Fertigung

In einer Ära, in der der Markt beständig starken Schwankungen ausgesetzt ist und Ausnahmen die neue Normalität für kleine wie große Unternehmen sind (Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung, Chipmangel, Rohstoffkosten, Energiekosten und so weiter) kann „schlankes“ Arbeiten nicht mehr nur den vorbildlichsten Unternehmen vorbehalten bleiben, sondern wird zu einer notwendigen Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit indem direkt auf Time-to-Market Einfluss genommen wird.

Die OPS-Suite passt sehr gut in diese neue Situation, denn das System erweist sich als ideales Instrument, um Bedienern zu helfen, sich eine Reihe bewährter Praktiken zu eigen zu machen und routinemäßig einzusetzen, die ein Ziel haben: eine effiziente Produktion.