Schallschutz in der Praxis

Neben dem Austausch mit zahlreichen Ausstellern von Lösungen im Bereich Sound Design und Noise Control erwartet die Besucher der Acoustex ein umfangreiches Rahmenprogramm in und abseits der Messehallen.

Dr. Andreas Weber

Leiter Marketing- und Unternehmenskommunikation, Westfalenhallen Dortmund

Das Programm der Vortragsforen ist in die drei Schwerpunktthemen der Messe unterteilt: Architecture, Industry und Traffic. Neben dem Schallschutz in all seinen Spielarten widmet sich das Forenprogram auch dem Sound Design. Als Praxisbeispiel wird unter anderem die variable Konzertsaal-Akustik in Ingelheim am Rhein vorgestellt. Best-Practise-Exkursionen am Vortag der Messe und eine Sonderschau mit akustischen Materialien ergänzen das Angebot, das dem Fachpublikum – gemeinsam mit dem innovativen Angebot der Aussteller – einen umfassenden Überblick über die akustischen Trends und das aktuelle Markgeschehen geben.

Informative Exkursionsfahrten

Am Vortag der Messe, am 9. Oktober also, werden im Rahmen der Acoustex unterschiedliche Exkursionen für Fachleute angeboten. Die Exkursionsfahrt „Raumakustik in ausgewählten Locations“ führt unter anderem in folgende Einrichtungen: in die Dasa Arbeitswelt-Ausstellung Dortmund (Akustische Gestaltung von Klassenräumen – Besichtigung eines Musterraumes), in das Lärmlabor der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und in das L‘Oreal-Bürogebäude in Düsseldorf (Akustik in Open Spaces).

Für die Exkursionsfahrt „Akustik in ausgewählten kulturellen Locations“ hingegen sind Stationen im Konzerthaus Dortmund sowie im Planetarium Bochum geplant. In Letzterem beantworten Künstler die Frage, ob Mathematik einen Klang hat. Das Multimedia-Erlebnis „Chaos and Order – A Mathematic Symphony“ transformiert abstrakte Wissenschaft in rauschhafte Bildwelten und Klangmuster.

Die Exkursionsfahrten können über den Ticket-Shop der Acoustex gebucht werden.

Sonderschau „MaterialAcoustics“: Akustik zum „Anfassen“

“MaterialAcoustics“ ergänzt das Aussteller- und Forenangebot. Die Sonderschau gibt mit ausgesuchten Exponaten in Form von Echtmustern einen aktuellen Überblick über das Thema „Akustik- und Schallschutz-Materialien“. Etwa 150 Exponate aus den Bereichen Raum- und Bauakustik werden ausgestellt, darunter Materialien, die der Minimierung der Nachhallzeit an Boden, Wand und Decke dienen sowie die Funktionen Trittschalldämmung, Schallschutz und Entkopplung übernehmen und auch noch gut aussehen. Viele Exponate gehören zu Ausstellern. Offene Fragen können daher im Anschluss direkt persönlich am Stand geklärt werden. Bei der Planung und Durchführung der Sonderschau setzt die Messe Dortmund auf einen bewährten Partner: Mit der Kombination aus Materialausstellung und -Datenbank für Planer und Gestalter bietet die Materialbibliothek RaumProbe seit mehr als zehn Jahren Architekten, Designern, Industrie und Bauwirtschaft eine umfassende Sammlung aus der Welt der Materialien.

22. August 2018