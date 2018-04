Von der Idee zum marktreifen Produkt

Anzeige

Wer entwickelt zukunftsweisende Technologien? Wer treibt Innovationen voran? Es sind die Forscher, Wissenschaftler und Entwickler, die Besucher auf der Research & Technology treffen.

Die Research & Technology in Halle 2 dient als internationales Schaufenster für Forschung, Entwicklung und Technologie-Transfer. Vor allem geht es um anwendungsorientierte Forschung für Branchen wie Automatisierung, Energie, Logistik und Mobilität sowie branchenübergreifende Forschung wie Adaptronik, Bionik oder Werkstoffe.

„Umgeben von den weiteren Ausstellungsbereichen der Hannover Messe – Automatisierungs- und Antriebstechnik, industrielle Software und IT, integrierte Energiesysteme sowie intelligente Zulieferung und Leichtbau – gibt die Research & Technology einen weltweit einzigartigen Einblick in die Schnittstellen der gesamten Industrie“, sagt Sonia Wedell-Castellano, Global Director Research & Technology bei der Deutschen Messe.

Zu den Schwerpunkten 2018 gehören Digitalisierung, Adaptronik, Bionik, Bioökonomie und organische Elektronik. Bei der Adaptronik geht es beispielsweise um eine adaptive Strukturtechnologie, die konventionelle Strukturen mit aktiven Werkstoffsystemen kombiniert, um klassische lasttragende und formdefinierende Funktionen mit sensorischer und aktuatorischer Funktionalität zu ergänzen.

Zum Großteil sind Kunststoffe immer noch erdölbasiert. Bioökonomie strebt danach, diese Abhängigkeit mit dem Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen zu reduzieren. Zu solchen biobasierten Produkten und Verfahren zählen Baustoffe, CO2-neutrale Konzepte für die Automobilherstellung und Mobilität, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe oder Polymere.

Organische Elektronik ersetzt anorganische Materialien durch organische, um Produkte wie Leuchtmittel, Photovoltaik, gedruckte Elektronik, Batterien oder bestimmte Bauteile zu verbessern, beispielsweise bei der Umwandlung von Licht in elektrischen Strom (Photovoltaik) und umgekehrt (Leuchtdioden).

Besucher und Aussteller profitierten von einer Reihe Sonderveranstaltungen im Rahmen der Research & Technology, unter anderem die Eröffnungsgala Night of Innovations, das Forum Tech Transfer sowie das Forum Science Square zu Forschung und angewandter Wissenschaft. „Die Research & Technology bündelt vier Kernvorteile in einer Messehalle: Industrienähe, Innovationskraft, Vernetzung und Wissenstransfer“, so Wedell-Castellano. „Das bedeutet direkten Zugang zu allen Fachmessen der Weltleitmesse der Industrie, eine komplette Übersicht über die Welt der Forschung, einen hervorragenden Treffpunkt für Fachleute, Wissenschaftler, Politiker und Investoren sowie professionelle Dienstleistungen zu Vermarktung, Lizenzierung und Patentrecht.“

6. April 2018