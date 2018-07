Von der Universalmaschine zum hoch automatisierten Fertigungssystem

Anzeige

Grob präsentiert auf der AMB 2018 vier Universalmaschinen, verschiedene Automationslösungen sowie Weiterentwicklungen des modularen Software-Systems Grob-Net4Industry.

Mit dem Modellen G350, G550, G750 und G1050 bietet Grob heute eine komplette Universalmaschinen-Baureihe an. Die drei kleineren Varianten sind auch als Fräs-Dreh-Zentren sowie mit Automatisierung verfügbar. Vom 18. bis 22. September 2018 präsentiert sich der Werkzeugmaschinenbauer mit Stammsitz in Mindelheim auf der AMB in Stuttgart. Erstmals befindet sich der Stand in der neu gebauten Paul-Horn-Halle (Halle 10, Stand B11).

Trend zur Automatisierung

Dort zeigt Grob 5-Achsen-Universal-Zentren und eine doppelspindlige Maschine der G-Baureihe vor. Neben den Bearbeitungszentren steht das Thema Automatisierung im Fokus des Messeauftritts. So wird etwa eine 5-Achsen-Universalmaschine durch ein Paletten-Rundspeichersystem PSS-R und ein Werkzeugzusatzmagazin TM200 zu einer flexiblen Fertigungszelle erweitert und bietet somit einen Einstieg in die automatisierte und hocheffiziente Fertigung. Damit offeriert Grob nicht nur eine Universalmaschine in der zweiten Entwicklungsstufe, die leicht zu bedienen ist, sondern geht konsequent den Schritt in Richtung kompletter Automationslösungen.

Hightech in kompakter Form

Die zweite Generation der Universalmaschinen der Mindelheimer zeichnet sich durch ein modernes, überarbeitetes Maschinendesign und etliche neue Baugruppen aus. Der Kunde profitiert von zahlreichen Vorteilen. So überzeugt die G350 der 2. Generation durch ihre deutlich verbesserte Dynamik, reduzierte Neben- und Span-zu-Span-Zeiten sowie eine vergrößerte Kapazität des Werkzeugmagazins. Dank des innovativen Doppelscheiben-Magazins konnte die Werkzeuglänge um 33 %, von 365 auf 550 mm erhöht und die Maschinen-Außenabmessung durch eine kompaktere Bauweise deutlich reduziert werden.

Ob in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinenbau, im Werkzeug- und Formenbau, im Automobilsektor oder in der Medizintechnik – mit ihrem Maschinenkonzept bieten die 5-Achsen-Universal-Bearbeitungszentren Anwendern aus der zerspanenden Industrie vielfältige Möglichkeiten beim Fräsen von Werkstücken verschiedenster Materialien.

Gerüstet für die Zukunft – Industrie 4.0

Industrie 4.0 nimmt heute einen großen Stellenwert ein und wird auch auf der AMB intensiv thematisiert. Die Softwaretechnologie Grob-Net4Industry schafft mittels Webtechnologie werksübergreifend Transparenz im gesamten Produktionsprozess. Die von den Mindelheimern modular entwickelten Applikationen innerhalb Grob-Net4Industry dienen zur Vernetzung und Digitalisierung von Produktionsprozessen und ermöglichen dadurch nicht nur eine papierlose Kommunikation, sondern noch mehr Produktivität und Verfügbarkeit. Durch den Einsatz der Software-Lösung und der damit verbundenen Maschinenvernetzung, lässt sich laut Grob eine Produktivitätssteigerung von bis zu 30 % erzielen. (mw)

10. Juli 2018