Dekra eröffnet Prüflabore in Stuttgart

DEKRA hat neue Laboreinrichtungen am Standort der Konzernzentrale in Stuttgart eröffnet. Der erweiterte Laborverbund bietet alle Testmöglichkeiten für die chemische, mechanische und elektrische Produktprüfung sowie erstmals Prüfstände für Tests auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). DEKRA ist damit Komplettanbieter für sämtliche Tests und Prüfungen für nachhaltige Mobilität.

Die Investitionssumme in Gebäude und Laborausstattung beträgt rund 30 Millionen Euro. Auf einer Gesamtfläche von über 6000 m² arbeiten auf Laborflächen und in Büros in Stuttgart knapp 100 hochspezialisierte Prüflabor-Experten.

Umwelt und Produktanalytik

Das akkreditierte DEKRA Labor für Umwelt- und Produktanalytik hat nach dem Umzug in größere Räume neue Prüfmöglichkeiten für die Kfz-Industrie geschaffen. Das Labor zur Bestimmung von Schadstoffen und des Emissionsverhaltens von Kfz-Innenteilen verfügt über zusätzliche Mess- und Analyseverfahren für Prüfkammermessungen, VOC-Screenings und Einzelstoffmessungen. Zudem werden Messverfahren zur Prüfung der technischen Sauberkeit von funktionsrelevanten Fahrzeugteilen angeboten.

Darüber hinaus verfügen die Spezialisten für chemische Analytik jetzt über eine Prüfkammer zum Test von Scheibenreinigern. Das DEKRA Labor für Technische Textilien und Folien hat den selbst konstruierten Biax-Prüfstand um neue Möglichkeiten und zur optischen Dehnungsmessung des gesamten Prüffeldes erweitert.

Produktprüfung und Zertifizierung

Das DEKRA Labor für Produktprüfung und Produktzertifizierung hat seine Ausstattung um Prüfstände zum Test von Elektrozweirädern erweitert. Dort können beispielsweise E-Scooter, Pedelecs, S-Pedelecs geprüft werden. Zudem wurden in einem angrenzenden Gebäude drei Kammern zur Prüfung der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) von Fahrzeugkomponenten und Industrieprodukten in Betrieb genommen. Das akkreditierte Produktprüflabor testet seit über einem Jahrzehnt elektrische und mechanische Verbraucherprodukte auf Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

DEKRA Laborverbund

DEKRA prüft bundesweit in akkreditierten Laboren Industriegüter, Komponenten und Verbraucherprodukte. Komplettiert werden die Labore am Standort Stuttgart durch den Laborverbund von DEKRA: das Labor für Umwelt- und Produktanalytik in Halle/Saale, das Produktprüflabor mit Schwerpunkt auf elektrischen Prüfungen in Dresden, das Prüflabor (früher DEKRA EXAM) in Bochum mit Schwerpunkt auf Explosionsschutz sowie das Prüflabor für Werkstoffprüfung und Schadensanalytik in Saarbrücken.

Der weltweite Laborverbund von DEKRA umfasst Hauptstandorte in den Niederlanden (Arnheim), Spanien (Málaga) und in China mit mehr als zehn Laboren in allen großen Industriezentren. Darüber hinaus betreibt DEKRA weitere Standorte, unter anderem in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Ungarn, Taiwan, Japan, Südafrika und den USA. Ebenso zum Laborverbund gehören die automobilen Prüflabore: die Teststrecke und das Abgaslabor in Klettwitz/Lausitzring sowie das Testzentrum für Konnektivität in Málaga, Spanien.