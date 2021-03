Dreh- und Frästeile per Mausklick bestellen – bei Spanflug

Steigern Sie die Effizienz und Transparenz in Ihrem Beschaffungsprozess: Mit Spanflug kalkulieren und bestellen Sie Ihre CNC-Teile innerhalb 1 Minute und in nur 3 einfachen Schritten, wann und wo immer Sie möchten.

In 3 Schritten zur Bestellung:

Laden Sie Ihre CAD-Datei und technische Zeichnung hoch. Unser Algorithmus berechnet für Sie automatisch den Angebotspreis – schnell, fair und transparent. Bestellen Sie bequem in unserem Onlineshop.

Um alles Weitere kümmern wir uns. Sie erhalten Ihre Teile ab sechs Arbeitstagen in höchster Qualität — made in Germany.

Wieso Sie Ihren Beschaffungsprozess automatisieren sollten

Die Beschaffung von Dreh- und Frästeilen ist aufwändig, zeitintensiv und mit hohen Nebenkosten verbunden. Dieses Problem ist in der Praxis und auch bei der Giesecke+Devrient GmbH bekannt, einem internationalen Konzern mit Sitz in München.

„Die Beschaffung von Zeichnungsteilen im Entwicklungsumfeld ist von geringen Stückzahlen, vielen Varianten und von hohem prozessualem Aufwand geprägt“, so Christian Marquardt, Senior Project Manager bei Giesecke+Devrient.

Durch den digitalen Beschaffungsprozess können Sie Ihre Beschaffungsnebenkosten um bis zu 90 % reduzieren. Somit steigern Sie Ihre Produktivität, Ihre Effizienz und senken Ihre Fixkosten.

Durch den einfachen Bestellvorgang bei Spanflug entlasten Sie Ihre Mitarbeiter im Einkauf und der Arbeitsvorbereitung von eintönigen und monotonen Aufgaben. Sie können Ihre Mitarbeiter gezielt und effizient für die Tätigkeiten einsetzen, die Sie an Ihnen schätzen. Dadurch erhöhen Sie auch die Mitarbeitermotivation.

Spanflug greift auf ein großes Netzwerk an qualifizierten und zertifizierten Fertigern zurück. Die Teile werden ausschließlich in Deutschland gefertigt und unterliegen höchsten Qualitätsansprüchen. Unsere Lieferanten sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert, durchlaufen einen mehrstufigen Aufnahmeprozess und werden kontinuierlich auditiert.

„Der unmittelbare Nutzen der Spanflug-Lösung ist die Aufwands- und Zeitersparnis. Mit Spanflug agiere ich mit einem Netzwerk von Fertigungsspezialisten und finde für die unterschiedlichsten Anforderungen den passenden Lieferanten mit adäquater Maschinenausstattung und Fertigungskompetenz“, so Christian Marquardt.

Ihr Partner für alle Dreh- und Frästeile

Spanflug ist auf Dreh- und Frästeile spezialisiert und bietet in diesem Bereich ein sehr umfassendes Leistungsspektrum. Sie können in unserem Onlineshop Drehteile bis zu einem Durchmesser von 500 mm und einer Länge von 1.500 mm bestellen sowie Frästeile bis 3.000 mm x 2000 mm x 200 mm. Größere Bauteile fertigen wir gerne auf Anfrage.

Sie haben die Möglichkeit, aus über 50 verschiedenen Werkstoffen zu wählen. Sollte Ihr Werkstoff unter unseren Kategorien Aluminium, Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, Titan, Guss, Kunststoff und Kupferlegierung nicht zu finden sein, können Sie gerne individuell anfragen. Entsprechende Oberflächen- und Wärmebehandlungen wie beispielsweise Härten, Nitrieren, Oxidieren und Vernickeln können Sie ebenfalls im Onlineshop auswählen.

Um auch größeren Stückzahlen gerecht zu werden, haben Sie die Möglichkeit, in unserem Onlineshop Sofortangebote für bis zu 200.000 Stück im Bereich Drehen und bis zu 1.000 Stück im Bereich Fräsen zu bestellen. Für Aufträge ab 200 Stück oder größere Pakete können Sie gerne eine individuelle Anfrage starten. Innerhalb von 2 Tagen senden wir Ihnen ein optimiertes Angebot zu.

Individuelle Anbindung an Ihr ERP-System

Zusätzlich zur Bestellung per E-Mail und im Onlineshop können Sie die Plattform über eine Schnittstelle an ein ERP- oder ein E-Procurement-System anbinden. So können Sie Ihre Bestellungen auslösen, ohne die gewohnte Umgebung zu verlassen. Individuelle Rahmenverträge, Werkstoffe und andere besondere Anforderungen können für Ihr Unternehmen hinterlegt werden, sodass alle Ihre Anwender darauf zurückgreifen können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann testen Sie unseren Onlineshop oder kontaktieren Sie unsere Spezialisten. Wir unterstützen Sie gerne bei der Digitalisierung Ihres Beschaffungsprozesses mit Spanflug.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Spanflug.