Expansion in Kollaboration mit einer Übersetzungsagentur

Travod International verfügt über eine umfangreiche Erfahrung im Bereich der technischen Übersetzungen, nicht nur für die Fertigungsindustrie und den Maschinenbau. Erfahren Sie, wie Travod auch für Ihr Unternehmen qualitativ hochwertige Übersetzungen in großem Umfang erstellen kann.

Für Unternehmen der Fertigungsindustrie und des Maschinenbaus, die auf verschiedenen Märkten tätig sind oder unter dem Druck stehen, mehrsprachige Dokumentationen zu erstellen, ist die Zusammenarbeit mit einer Übersetzungsagentur unabdingbar.

Travod International ist ein globaler Anbieter von Sprachdienstleistungen mit umfassender Erfahrung in genau diesen Bereichen. Die Agentur übernimmt technische Übersetzungen, die es Unternehmen ermöglichen, internationale Standards einzuhalten und in neue Märkte zu expandieren.

Angesichts der hohen Regulierungsanforderungen in den Bereichen Maschinenbau und Fertigung ist ein effizienter Prozess zur Erstellung von Dokumentationen von zentraler Bedeutung. Benutzerhandbücher und Anleitungen enthalten oft sowohl Text als auch Grafiken, deren Übersetzung in großen Mengen schwierig sein kann. Eine zentralisierte Agentur ist in der Lage, jede einzelne Projektphase zu begleiten, gebrauchsfertige Dateien zu erstellen und durch den Einsatz von Translation Memorys die Qualität zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Travod

Travod unterstützt Unternehmen in der DACH-Region von seiner Niederlassung in Wiesbaden (Deutschland) aus. Die angebotenen Sprachdienstleistungen für die Bereiche Fertigung und Maschinenbau, aber auch für andere Branchen, haben folgende Vorteile:

1. Verbesserte Qualität und Konsistenz

Der Versuch, Übersetzungen mit freiberuflichen Ad-hoc-Übersetzern oder ungeschulten Muttersprachlern zu bewältigen, kann den Übersetzungsvorgang fragmentieren, die Qualität drastisch senken und zu inhaltlichen Diskrepanzen führen.

Greift man hingegen auf eine zentralisierte Agentur zurück, können Übersetzer und Lokalisierungsexperten reibungslos zusammenarbeiten und von bahnbrechender Übersetzungssoftware profitieren. Sie nutzen Translation Memorys, Glossare und Terminologiedatenbanken, um sicherzustellen, dass die Schlüsselterminologie in allen Projekten einheitlich verwendet wird. Sich wiederholende Formulierungen, die in der Vergangenheit bereits genehmigt wurden, können verwendet werden, ohne dass sie erneut übersetzt wird.

Über das Travod-Kundenportal erhalten Kunden in Echtzeit einen Überblick über die platzierten Projekte. So können die verschiedenen Abteilungen direkt mit Projektmanagern kommunizieren, Fragen zu den Stilvorgaben beantworten, Aktivitäten nachverfolgen und sich gegenseitig auf dem Laufenden halten.

2. Schnellere Bearbeitungszeiten

Wenn die Zeit drängt, können dank modernster Übersetzungssoftware mehrere Übersetzer gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, was die Lieferzeiten ohne Qualitätseinbußen verkürzt.

Ein gut gepflegtes Translation Memory ermöglicht eine präzise Automatisierung des Übersetzungsprozesses und sorgt für Konsistenz – unabhängig davon, wie viele Übersetzer an einem Projekt arbeiten. Bei Texten, die viele Ähnlichkeiten aufweisen, kommt auch die maschinelle Übersetzung (die immer von einem Übersetzer überprüft wird) in Frage, um wiederkehrende Passagen schnell zu erstellen.

Langfristig kann eine Kombination aus Translation Memory, maschineller Übersetzung und menschlicher Überarbeitung zu enormen Kosten- und Zeiteinsparungen führen. Travod ermittelt den Umfang des Projekts und entwirft eine maßgeschneiderte Lösung unter Berücksichtigung der gewünschten Dienstleistungen und des Budgets des Kunden.

3. Digitales Know-how

Die multidisziplinären Teams von Travod arbeiten an großen, komplexen Übersetzungsprojekten, bei denen Know-how für Lokalisierung, Übersetzung und Grafikdesign kombiniert wird.

Experten für Layout (DTP) arbeiten mit technischen Übersetzern zusammen und übernehmen die Formatierung und den Transfer von Dateien, sodass die Bearbeitung von mehrformatigen Inhalten oder ungewöhnlichen Dateitypen kein Problem darstellt.

Komplexe Diagramme und Screenshots in Benutzerhandbüchern können präzise übersetzt und neu formatiert werden, damit sie genau in das Dokument passen und für den Endanwender verständlich sind. DTP-Spezialisten sind zudem auch in der Lage, die Größe von Dateien anzupassen, um Änderungen in der Schriftgröße bei der Übersetzung zwischen verschiedenen Sprachen zu berücksichtigen und so professionelle, zur Veröffentlichung fertige Dateien zu erstellen.

Fazit

Travod bietet Unternehmen in den Bereichen Maschinenbau und Fertigung die Vorteile einer zentralisierten Multiservice-Betreuung mit individueller Abstimmung auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden.

Zu den wichtigsten Dienstleistungen gehören:

Optimierung der Übersetzungsprozesse zur Bearbeitung höherer Volumina ohne Qualitätseinbußen

Erstellung und Pflege eines Translation Memory – ein unschätzbar wertvolles Werkzeug, das Bearbeitungszeiten verkürzt und die Kosteneffizienz steigert

Gewährleistung, dass die Übersetzungen mit den Stilvorgaben des Kunden und der branchenüblichen Terminologie übereinstimmen

Entwicklung von Glossaren und Terminologie Datenbanken zur Sicherung von Qualität und Konsistenz

Wenn Sie mit den Anforderungen einer marktübergreifenden Lokalisierung und hohen Übersetzungsvolumina zu kämpfen haben, sollten Sie sich einer digital versierten Übersetzungsagentur wie Travod anvertrauen, die für Sie hochwertige technische Übersetzungen in großem Umfang erstellt. Falls Sie bereits ein bestimmtes Projekt in Planung haben, können Sie uns gerne eine Preisanfrage senden.

