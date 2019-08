Augenblicke der Technik

Anzeige

Das Paexo Thumb ist das kleinste Exoskelett der Welt und unterstützt Werker, die bei der Arbeit täglich ihren Daumen beanspruchen – zum Beispiel beim Clipsen, Stecken und Stopfen in der Montage. Dabei wird der Daumen um bis zu 70 Prozent entlastet, denn die Kräfte werden in die gesamte Hand abgeleitet. Das schont die Daumengelenke und schützt die Daumenkuppe vor mechanischen Einwirkungen. Die Entwicklung ist ein innovativer Ansatz zur Prävention von Gelenkbeschwerden in der Hand. Der Anwender nimmt mit dem Paexo Thumb zudem automatisch eine ergonomische Handhaltung ein. Das Produkt wurde in enger Zusammenarbeit mit Biomechanik-Experten entwickelt und wird in Serie im 3D-Druck hergestellt. Zu den Entwicklungspartnern des Herstellers Ottobock zählten Unternehmen aus der Automobil- und Haushaltsgeräte-Branche, die das Modell ausgiebig getestet haben. So war das neue Hilfsmittel beispielsweise in Lackierereien und in der Montage im Einsatz. Das Exoskelett wird in Deutschland in sieben Größen gedruckt und ist seit Mai 2019 verfügbar. Bild: Ottobock

