Augenblicke der Technik

Mit optischen 3D-Messsystemen lassen sich in kurzer Zeit aussagekräftige Datensätze zu großen Oberflächen und Baugruppen generieren. Deshalb sind sie in der industriellen Fertigung unverzichtbar. Allerdings verlangten diese Systeme bisher in der Regel einen aufwendigen Mapping-Prozess beim Einrichten. Hierbei musste durch Aufbringen von Markern jedes neue Bauteil zunächst referenziert werden, bevor die automatische Messung starten konnte. Deshalb hat der Messtechnik-Spezialist Hexagon das Musterprojektionsverfahren Lightrunner inklusive Software entwickelt. Die Zykluszeit lässt sich mit dieser Technik entscheidend verkürzen und so die Produktivität erhöhen, da bei diesem Verfahren die Zeit für Mapping und Roboterstabilisierung entfällt. Millionen von Referenzpunkten werden automatisch auf die Oberfläche des Bauteils projiziert, um eine absolute Positionierung für optische 3D-Messsysteme zu sichern. Zudem wird die Erstprogrammierung von Bauteilen beschleunigt und es erübrigt sich die Aufbewahrung von Referenzteilen und der Einsatz von Referenzrahmen auf den Vorrichtungen. Bild: Hexagon

16. September 2019

