Augenblicke der Technik

Staplerfahrer haben ohnehin einen stressigen und gefährlichen Job, auch in einem ganz normalen, wohltemperierten Lager. Im rauen Umfeld einer Gießerei kommen harte, äußere Umstände erschwerend dazu. Ein Mix aus Hitze und Funkenflug setzt Fahrer und Fahrzeug gleichermaßen zu. Deswegen sind beim Gießereibetrieb Fondium in Singen die Stapler mit nicht weniger als 18 Umbauten ganz speziell präpariert. So ist die Frontscheibe des Fahrzeugs ersetzt worden durch eine nicht gewölbte Hitzeschutzscheibe, die in einem Stahlrahmen befestigt ist. Um die Frontbereifung vor Funkenflug zu schützen, sind die Kotflügel aus Metall gefertigt. Außerdem wurden die Scheinwerfer und Neigezylinder mit einem schützenden Metallkäfig versehen. Eine zusätzliche Hitzeschutzscheibe ist rechts an der Fahrerkabine über die normale Kabinenscheibe aufgesetzt. Mehr zu der Anwendung bei Fondium können Sie in unserer Titelgeschichte in der Ausgabe 29 des Industrieanzeiger nachlesen, die am 14. Oktober erscheint. Das Bild auf dieser Doppelseite gehört zu dieser außergewöhnlichen Applikation. Bild: Still, Gerd Knehr

30. September 2019