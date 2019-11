Anzeige

Augenblicke der Technik gab es natürlich auch in früheren Zeiten. So erlebte der Fahrzeugbau in den 1950er-Jahren eine Blütezeit. Durch den steigenden Wohlstand in der Gesellschaft und den rasanten wirtschaftlichen Aufschwung wuchs bei vielen Bürgern der Wunsch nach einem eigenen Fahrzeug. Viele Automobilhersteller setzten damals beim Wiederaufbau ihrer Werkhallen auf neue Techniken wie den sogenannten Kreistransporteur des Herstellers Stöhr, dem Vorgänger-Unternehmen von Dematic. Mit seinem elektrischen Antrieb revolutionierte das Produkt damals den innerbetrieblichen Materialfluss. Selbst schwere Güter ließen sich automatisch von einem Montageplatz zum nächsten transportieren. Das war eine enorme Entlastung für die Mitarbeiter, die die massiven Autoteile nicht länger selbst befördern mussten. Die Werkstücke konnten dabei aber nicht nur ebenerdig bewegt werden, denn der Kreistransporteur ließ sich auch an den Wänden und sogar an der Decke installieren. Dadurch wurde eine völlig neue und deutlich effektivere Raumnutzung in den Automobilfabriken möglich. Bild: Dematic

11. November 2019