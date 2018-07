Augenblicke der Technik

Anzeige

Bei der Mensch-Roboter-Kollaboration, kurz MRK, arbeiten Werker und Roboter ohne trennende Schutzeinrichtungen eng zusammen – wie hier in der Achsgetriebemontage im Werk der BMW Group in Dingolfing. Dabei kann und darf es zu Kollisionen zwischen Mensch und Maschine kommen, diese dürfen aber für den Mitarbeiter niemals gefährlich werden. Für die nötige Sicherheit arbeitet die BMW Group mit Pilz zusammen. Das Automatisierungsunternehmen führt an verschiedenen Standorten der BMW Group das vorgeschriebene Konformitätsbewertungsverfahren durch. Dies reicht von der Risikobeurteilung über das Sicherheitskonzept und die Validierung bis hin zur CE-Kennzeichnung. Als Bevollmächtigter unterzeichnet Pilz die abschließende Konformitätserklärung und übernimmt damit die Verantwortung dafür, dass jede Anwendung die Anforderungen des jeweiligen Marktes erfüllt. Die Experten von Pilz ermitteln mit Hilfe eines sicheren Messverfahrens, ob die möglichen Kollisionen sicherheitstechnisch unbedenklich sind und setzen dafür ein selbst entwickeltes Kollisions-Mess-Set ein. Bild: Pilz

19. Juli 2018

