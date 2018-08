Augenblicke der Technik

Anzeige

Was auf den ersten Blick wie ein Set aus einem alten James-Bond-Streifen aussieht, ist in Wirklichkeit ein Müllwagen, der an einer Gondel hängt. Diese Szene wiederholt sich regelmäßig auf der Bettmeralp im Schweizer Kanton Wallis. Der Ortsteil der gleichnamigen Gemeinde liegt auf einem autofreien Hochplateau in 1948 m Höhe und kann nur mit der Luftseilbahn von der Bahnstation der Matterhorn-Gotthard-Bahn aus erreicht werden. Die Seilbahn legt in 7 min eine Strecke von 2,43 km zurück und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 1100 m. Es gibt fast nichts, was nicht mit der Seilbahn transportiert wird. Neben Touristen, Lebensmitteln und gelegentlich auch Kühen wird jeden Morgen der Müllwagen an die Gondel gehängt. Der geländegängige Unimog sammelt oben den Abfall ein und schwebt danach voll beladen wieder nach unten. Da das Umladen des Abfalls in spezielle Behälter teuer ist und sich erst bei großen Abfallmengen lohnt, hat sich die Gemeinde für diese Lösung entschieden. Die ist im übrigen sehr effizient, denn es dauert nur 2 min, bis der Müllwagen unter der Seilbahn hängt. Bild: Daimler

30. August 2018