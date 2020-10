Autonomer Laufroboter inspiziert industrielle Anlagen

Anzeige

Routineinspektionen in industriellen Anlagen werden in der Regel von Menschen durchgeführt, weil dabei meist Gitterwege und Treppen bewältigt werden müssen. Ein Roboter kann deswegen für diese Aufgabe nicht ohne weiteres eingesetzt werden. Dafür braucht es schon ein besonderes Modell des Herstellers Boston Dynamics. Das Unternehmen mit Sitz in Waltham, Massachusetts, forscht und entwickelt im Bereich der Laufroboter und gehört zu den besten Robotik-Firmen weltweit. Im Bild zu sehen ist der autonome Roboter „Spot“, der beim Technologieunternehmen Merck die Pumpen, Lüfter und Tanks kontrolliert. Ein wesentlicher Teil der Anwendung ist eine spezielle Software von Energy Robotics, einem Start-up der TU Darmstadt, mit der Spot die Unmenge an aufgenommenen Daten so aufbereitet, dass sie für den Menschen nützlich sind und weiter verarbeitet werden können. Der automatisierte Rundgang durch die Anlage sieht auf den ersten Blick eher einfach aus, zählt aber tatsächlich zu den wesentlichen Fortschritten, die in den letzten Jahren in der Robotik erzielt wurden. In der kommenden Ausgabe stellen wir die Applikation in einer ausführlichen Reportage vor. Bild: Stefan Daub, Energy Robotics