Condition Monitoring an der Chaban-Delmas-Brücke

Die Pont Jacques Chaban-Delmas führt in Bordeaux über die Garonne und ist Europas längste Hubbrücke mit einer Hauptspannweite von 110 m. Das mittlere Teilstück des Bauwerks ist beweglich und wiegt 2600 t. Rund sechzig Mal im Jahr wird das gigantische Element in elf Minuten um 58 m angehoben und gibt so die Durchfahrt frei für Kreuzfahrtschiffe, Jachten und Fähren. Der Hebemechanismus funktioniert wie ein gigantischer Aufzug.

40 Seile mit einer Länge von 69 m sind über Umlenkrollen an der Spitze der vier Pylone mit dem mittleren Brückensegment verbunden. Für den Betrieb und die Instandhaltung des Bauwerks ist das Unternehmen Eiffage Energie Systemes Clemessy zuständig. Zehn Mitarbeiter kümmern sich um den Hebe- und Senkprozess. Als das Team einige Zeit nach der Inbetriebnahme dabei seltsame Geräusche vernahm, wurde ein Überwachungssystem installiert. Die Brücke wurde hauptsächlich mit IEPE-Sensoren, Beschleunigungsmesser und Mikrofonen ausgestattet, während in der maschinellen Instrumentierung Stromsensoren und Tachometer zum Einsatz kommen. Bild: Dewe France Sarl